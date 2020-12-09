4.5 millones de trabajadores en outsourcing y otros 4.5 millones en insourcing se verían afectados por la reforma a la subcontratación. Hace unas semanas, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), declaró ante diario Reformaque la iniciativa de reforma al outsourcing pondrá en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esta modalidad. Además, tomando en cuenta las circunstancias actuales, es muy difícil imaginar que estos trabajadores serían contratados si se llegara a eliminar la subcontratación. “Si se prohíbe (la subcontratación), son 4.5 millones de personas que están en este esquema y la pregunta sería si estas personas van a quedar adscritas a la empresa contratante de los servicios de tercerización. Eso no va a pasar”, aseguró.

9 millones de trabajadores podrían ser afectados

En entrevista con Reforma, Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower, explicó que hay otros 4.5 millones de trabajadores contratados por insourcing. Esto significaría que 9 millones de trabajadores estarían en peligro de perder su empleo. De acuerdo con Héctor Márquez, hay tres posibles acciones para las empresas: que los despidan, que los contraten por honorarios o asimilados a salarios, o que los contraten directamente, aunque este sería el menor porcentaje. Algo en lo que todos los especialistas coinciden es que habrá un alto número de despidos. Durante las mesas de trabajo entre la iniciativa privada y el gobierno federal, se decidió que se eliminaría la figura del insourcing. Esta semana, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que el único punto en concreto al que han llegado es la eliminación de esta figura. Ésta es una forma de subcontratación donde dentro de un mismo grupo se crea una empresa para la administración de la nómina. Este tipo de subcontratación permite a la empresa dar prestaciones laborales diferenciadas y excluir a los trabajadores del reparto de utilidades. Con información de Reforma

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