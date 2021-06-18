Qué es el CIO y cómo ha cambiado su rol en el tiempo El director de sistemas de información, también conocido como CIO (Chief Information Officer) ocupa un puesto privilegiado en el ámbito empresarial actual, destacando como el máximo responsable de los procesos tecnológicos de la compañía. Este cargo, que tiene su origen en los años 80, ha ido evolucionando de manera considerable en las últimas décadas, motivado por los avances y la implementación de la informática en las empresas y en el día a día. Hasta hace algunos años, los profesionales que ocupaban este cargo lo hacían en base a una larga trayectoria en diferentes campos de las tecnologías de la información, sin contar con una formación específica. Pero en la actualidad, las maestrías de MBA representan una propuesta de valor única y una herramienta fundamental para alcanzar el puesto. La evolución del CIO en las empresas La figura del CIO surge en los años 80, diferenciándose como el mayor rango dentro del departamento informático de una empresa. En este contexto, las responsabilidades eran más limitadas, destacando por ser el responsable de la programación de infraestructura informática. En los años 90, surgen nuevas tareas relacionadas con este cargo, incorporándose funciones de tipo comercial asociadas al ámbito tecnológico. De esta forma, el CIO comienza a implicarse en la definición de nuevos modelos comerciales, potenciando el papel de la informática como una herramienta para impulsar negocios. Ya entrados en los 2000, son reconocidos como directivos de primera línea en las empresas. Sus funciones se amplían al aumentar la presencia de las tecnologías, integrándolas en las diferentes áreas de la empresa. En ese sentido, la primera década del siglo XXI, que se desarrolla en un contexto de alta competitividad tecnológica en las empresas, se caracterizó por la coordinación de servicios informáticos de proveedores externos, así como la gestión de servicios web en las plataformas nube. En la actualidad, ha adquirido la responsabilidad máxima de las tecnologías de la información en las empresas, dando respuesta a las estrategias de implementación de las mismas, atendiendo a los gastos que supongan a la empresa y midiendo los resultados.

El CIO en la actualidad

El CIO es el encargado de justificar la inversión en tecnología en el ámbito empresarial. Su función es conseguir la inyección necesaria para mejorar el rendimiento de la compañía, justificando el retorno de inversión o ROI. Para ello, debe contar con una buena estrategia tecnológica y la demanda de mercado.

Así, juega un papel clave a la hora de optimizar el rendimiento de la empresa, tanto en el ámbito de los recursos económicos como en las siguientes funciones, que forman parte de la práctica profesional habitual de este cargo:

Seguimiento del sistema informático de la compañía.

Fomentar la transversalidad entre departamentos. Crear proyectos interdepartamentales para fomentar la toma de decisiones

Prestar servicios de consultoría estratégica. Desde una perspectiva tecnológica, Implementación para automatizar labores y generar ahorro de tiempo y a su vez beneficios.

Gestión y desarrollo de plataformas de atención al cliente

Coordinación de equipos informáticos

Búsqueda y negociación con proveedores

Arquitectura de Tecnología de información

Supervisión de contratos

Gestión de riesgos de la información

Supervisión de Tecnología de la información

Creación de presupuestos

Los conocimientos y aptitudes que deben tener los CIOS

Habitualmente, los profesionales que ascienden al cargo de director de sistemas de información provienen de la rama informática, pero se han especializado en la dirección de empresas. Por ello, las aptitudes más valoradas combinan tanto los conocimientos específicos del área tecnológica como las habilidades de gestión empresarial:

Desarrollo de software y gestión del mismo

Liderazgo

Gestión de proyectos

Dotes comerciales y financieros

Planificación estratégica

El CIO en el futuro La tendencia actual marca la fusión de dos de los grandes responsables en las empresas: el CIO y el director de marketing. Así, se combinarán las funciones profesionales de ambos, creando una única figura corporativa que dirigirá ambos departamentos colaborando en funciones IT y de marketing. De esta manera, estas son algunas de las habilidades técnicas que deberá dominar el CIO: