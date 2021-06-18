Qué es el CIO y cómo ha cambiado su rol en el tiempo El director de sistemas de información, también conocido como CIO (Chief Information Officer) ocupa un puesto privilegiado en el ámbito empresarial actual, destacando como el máximo responsable de los procesos tecnológicos de la compañía. Este cargo, que tiene su origen en los años 80, ha ido evolucionando de manera considerable en las últimas décadas, motivado por los avances y la implementación de la informática en las empresas y en el día a día. Hasta hace algunos años, los profesionales que ocupaban este cargo lo hacían en base a una larga trayectoria en diferentes campos de las tecnologías de la información, sin contar con una formación específica. Pero en la actualidad, las maestrías de MBA representan una propuesta de valor única y una herramienta fundamental para alcanzar el puesto. La evolución del CIO en las empresas La figura del CIO surge en los años 80, diferenciándose como el mayor rango dentro del departamento informático de una empresa. En este contexto, las responsabilidades eran más limitadas, destacando por ser el responsable de la programación de infraestructura informática. En los años 90, surgen nuevas tareas relacionadas con este cargo, incorporándose funciones de tipo comercial asociadas al ámbito tecnológico. De esta forma, el CIO comienza a implicarse en la definición de nuevos modelos comerciales, potenciando el papel de la informática como una herramienta para impulsar negocios. Ya entrados en los 2000, son reconocidos como directivos de primera línea en las empresas. Sus funciones se amplían al aumentar la presencia de las tecnologías, integrándolas en las diferentes áreas de la empresa. En ese sentido, la primera década del siglo XXI, que se desarrolla en un contexto de alta competitividad tecnológica en las empresas, se caracterizó por la coordinación de servicios informáticos de proveedores externos, así como la gestión de servicios web en las plataformas nube. En la actualidad, ha adquirido la responsabilidad máxima de las tecnologías de la información en las empresas, dando respuesta a las estrategias de implementación de las mismas, atendiendo a los gastos que supongan a la empresa y midiendo los resultados.
El CIO en la actualidad
El CIO es el encargado de justificar la inversión en tecnología en el ámbito empresarial. Su función es conseguir la inyección necesaria para mejorar el rendimiento de la compañía, justificando el retorno de inversión o ROI. Para ello, debe contar con una buena estrategia tecnológica y la demanda de mercado.
Así, juega un papel clave a la hora de optimizar el rendimiento de la empresa, tanto en el ámbito de los recursos económicos como en las siguientes funciones, que forman parte de la práctica profesional habitual de este cargo:
- Seguimiento del sistema informático de la compañía.
- Fomentar la transversalidad entre departamentos. Crear proyectos interdepartamentales para fomentar la toma de decisiones
- Prestar servicios de consultoría estratégica. Desde una perspectiva tecnológica, Implementación para automatizar labores y generar ahorro de tiempo y a su vez beneficios.
- Gestión y desarrollo de plataformas de atención al cliente
- Coordinación de equipos informáticos
- Búsqueda y negociación con proveedores
- Arquitectura de Tecnología de información
- Supervisión de contratos
- Gestión de riesgos de la información
- Supervisión de Tecnología de la información
- Creación de presupuestos
Los conocimientos y aptitudes que deben tener los CIOS
Habitualmente, los profesionales que ascienden al cargo de director de sistemas de información provienen de la rama informática, pero se han especializado en la dirección de empresas. Por ello, las aptitudes más valoradas combinan tanto los conocimientos específicos del área tecnológica como las habilidades de gestión empresarial:
- Desarrollo de software y gestión del mismo
- Liderazgo
- Gestión de proyectos
- Dotes comerciales y financieros
- Planificación estratégica
El CIO en el futuro La tendencia actual marca la fusión de dos de los grandes responsables en las empresas: el CIO y el director de marketing. Así, se combinarán las funciones profesionales de ambos, creando una única figura corporativa que dirigirá ambos departamentos colaborando en funciones IT y de marketing. De esta manera, estas son algunas de las habilidades técnicas que deberá dominar el CIO:
- Automatización del aprendizaje que acelerará el ritmo al que las empresas pueden capitalizar
- Utilización de Big Data para transformarla en información práctica
- Programación Python para elaborar programas y productos rápidamente
- Ingeniería de Inteligencia Artificial para comprender la tecnología y la inteligencia humana
- Conocimientos en materia de Ciberseguridad para crear barreras que protejan frente a las ciber amenazas
- Visualización de datos con el objetivo de darles vida
- Cumplimiento en materia de datos como la gestión de la protección de datos y cambios en los datos de los clientes
- Conocer el blockchain, que hará que el desarrollo de formas nuevas y más sencillas para garantizar la seguridad de la información
- Desarrollo SQL para la estructuración y gestión de datos