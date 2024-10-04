El Régimen de Coordinados ofrece una opción fiscal simplificada para empresas de transporte terrestre de bienes y personas El Régimen de Coordinados fue creado para facilitar el cumplimiento de las...

El Régimen de Coordinados ofrece una opción fiscal simplificada para empresas de transporte terrestre de bienes y personas El Régimen de Coordinados fue creado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas dedicadas al transporte terrestre de bienes y personas en México. Este esquema ofrece beneficios y simplifica la tributación.

¿Qué es el Régimen de Coordinados?

Según el contador Francisco Javier Gómez Serrano, el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) clasifica como coordinados a las personas morales que administran y operan activos fijos o terrenos para actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros. Los integrantes de estas personas morales deben dedicarse a actividades similares o relacionadas. Gómez Serrano explica, en un artículo publicado por Soy Conta, que las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o pasajeros pueden tributar en el Régimen de Coordinados, siempre que no presten mayoritariamente sus servicios a otra persona moral residente en México o en el extranjero que sea parte relacionada.

Requisitos para inscribirse en el Régimen de Coordinados

El contador también menciona algunos requisitos clave para registrarse en este régimen:

Acta constitutiva protocolizada (copia certificada).

Acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Identificación oficial vigente del representante legal.

Poder notarial, si aplica representación legal.

Comprobante de domicilio.

Beneficios y estímulos fiscales del Régimen de Coordinados

De acuerdo con la Resolución de Facilidades Administrativas para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2024, puedes acceder a los siguientes beneficios: