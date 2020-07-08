El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que puedes tramitar tu constancia de vigencia en línea siguiendo estos sencillos pasos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó en su ...

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que puedes tramitar tu constancia de vigencia en línea siguiendo estos sencillos pasos El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó en su portal de servicios digitales la posibilidad de tramitar la constancia de vigencia de derechos sin necesidad de acudir a ninguna unidad médica, con la finalidad de proteger de un posible riesgo de contagio por COVID-19 a los afiliados que necesiten este documento. La constancia de vigencia de derechos del IMSS es un documento que valida la vigencia de derechos que tienen un trabajador y sus beneficiarios, con lo que pueden recibir los servicios de atención médica en los centros de salud de la institución. Es decir, comprueba que el afiliado está dado de alta en la institución. Para tramitarlo en línea, deberás ingresar al portal de servicios digitales del IMSS. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/estimulos-fiscales-a-la-frontera-norte-costaran-75-mil-millones-de-pesos-este-ano/

Requisitos para realizar el trámite

El IMSS informó en su portal de servicios digitales que deberás de contar con la siguiente documentación a la mano:

CURP

NSS (Número de Seguridad Social)

Correo electrónico válido, el cual será asociado a tu CURP

Pasos para obtener la constancia de vigencia de derechos del IMSS

Estos son los pasos que deberás seguir para obtener la constancia de vigencia de derechos del Instituto.

Ingresa al portal de los servicios digitales del IMSS,

Escribe en los campos indicados el CURP, el número de seguridad social, así como la cuenta de correo electrónico que se asocia con los datos del solicitante.

El sistema electrónico del IMSS presentará la constancia en su pantalla, misma que se podrá enviar como copia al correo.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/mas-de-6-mil-empresas-se-dieron-de-baja-del-rif-en-mayo-segunda-peor-caida-historica/ Con información del IMSS.

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