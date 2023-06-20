El presidente de México asegura que su familia se mantendrá al margen del proceso interno de su partido En su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que ni sus hijos ni su esposa intervendrán en el proceso interno de Morena, tras la propuesta lanzada por Marcelo Ebrard para crear la "Secretaría de la 4T" bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del mandatario. López Obrador enfatizó que todos los aspirantes merecen respeto y que la decisión final recaerá en el pueblo y la gente, como una muestra de verdadera democracia. El mandatario afirmó que su familia cercana, incluyendo a sus hijos y a su esposa Beatriz Gutierrez Müller, se mantendrá al margen del proceso interno de Morena, partido que lo llevó a la presidencia. El presidente dejó claro que no prohibirá a los aspirantes solicitar la participación de sus familiares en la elección interna del partido, ya que la libertad de expresión está garantizada en el país. Además, subrayó que no tiene favoritos ni hombres ni mujeres, y expresó su satisfacción por la calidad de los participantes en el proceso. Por su parte, Marcelo Ebrard, ex Canciller, presentó su propuesta de establecer la "Secretaría de la Cuarta Transformación", encabezada por el hijo del presidente, con el objetivo de dar continuidad al proyecto y a las obras impulsadas durante el sexenio de López Obrador. Ebrard destacó que la Cuarta Transformación requerirá más de 10 años para rendir todos sus frutos.

Rechaza López Beltrán sumarse

Sin embargo, horas después de la propuesta de Ebrard Casaubón, Andrés Manuel López Beltrán rechazó el ofrecimiento a través de una carta, expresando su decisión de mantenerse al margen para evitar cualquier manipulación a favor o en contra de sus compañeros que también trabajan legítimamente por liderar la defensa de la Cuarta Transformación del país. Asimismo, reafirmó su determinación de no involucrarse en asuntos políticos, especialmente en relación con las elecciones federales del próximo año.

La transformación continuará: AMLO

En cuanto a la continuidad del movimiento, el presidente López Obrador aseguró que no se mantendrá como jefe máximo de Morena una vez que termine su sexenio, enfatizando la importancia de la discreción en estos momentos. Destacó que la transformación continuará y será necesaria la continuidad con quien reciba la estafeta, rechazando opinar sobre el proceso en marcha. Enfatizó que se está iniciando una nueva etapa sin imposiciones, sin candidatos preseleccionados, sin dedazo, acarreos ni favorecimientos, y añadió que no tiene favoritos.