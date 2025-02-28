La Suprema Corte aplazó el análisis de las reglas de cobro de IVA en transacciones de empresas IMMEX. El SAT busca recuperar hasta 46 mil millones de pesos, pero las maquiladoras acusan un doble cobro. La decisión quedó en suspenso tras un debate intenso entre ministros El futuro del cobro de IVA en las maquiladoras quedó en el aire luego de que la Suprema Corte decidiera postergar su análisis. El tema debía discutirse ayer en el Pleno, pero la ministra Lenia Batres solicitó aplazarlo, argumentando la necesidad de evaluar a fondo su impacto financiero. El SAT calcula que, entre 2019 y 2023, se dejaron de recaudar 44 mil 640 millones de pesos por la falta de retención de IVA en ciertas operaciones dentro del Programa IMMEX. Este esquema permite a las maquiladoras importar insumos con beneficios fiscales para fabricar productos de exportación. Sin embargo, el SAT alega que cuando estas empresas adquieren insumos de proveedores extranjeros sin presencia en México, deben pagar el IVA como si fuera una operación independiente de la importación. Las maquiladoras, por su parte, denuncian un doble cobro del impuesto: una vez al retirar el insumo de la aduana y otra al comprarlo a un proveedor extranjero sin establecimiento en el país. El debate en la Corte no estuvo exento de tensiones. Mientras la ministra Loretta Ortiz defendió la necesidad de dar certeza jurídica a las empresas, su colega Javier Láynez criticó que el aplazamiento respondiera a un criterio económico en lugar de legal. Por ahora, la resolución sigue pendiente, con una posible afectación de más de 250 mil millones de pesos en juego.