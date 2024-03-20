Las Afores son un instrumento fundamental del sistema de retiros mexicano. Sin embargo, no todas operan de la misma manera ni ofrecen los mismos rendimientos Afore a los trabajadores. Por lo tanto,...

Las Afores son un instrumento fundamental del sistema de retiros mexicano. Sin embargo, no todas operan de la misma manera ni ofrecen los mismos rendimientos Afore a los trabajadores. Por lo tanto, conviene saber cómo conocer el rendimiento de nuestro administrador y cómo podemos maximizarlo para asegurar que nuestro dinero sea invertido de la mejor manera.

¿Qué son los rendimientos de las Afores?

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras encargadas de administrar el ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Todos los empleados disponen de una Afore que no solo administra su ahorro, sino que lo invierten para generar un rendimiento extra para el retiro. Los rendimientos de las Afores son los ingresos adicionales que generan a través de las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (Siefores). Estas sociedades son las encargadas de invertir los recursos de los trabajadores para obtener aumentar el ahorro acumulado para el momento del retiro. Elegir una Afore con altos rendimientos y bajas comisiones es crucial para lograr una pensión hasta un 30 % mayor, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

¿Cómo maximizar el rendimiento de mi Afore?

Para maximizar el rendimiento de nuestro fondo de retiro Afore, hay cuatro claves fundamentales podemos aplicar. En conjunto, estos consejos nos ayudarán a alcanzar el máximo nivel de valuación de nuestro ahorro a largo plazo. Veamos cuáles son.

Conocer los rendimientos

El primer paso para maximizar los rendimientos de tu Afore es averiguar qué rendimiento está ofreciendo y cómo se compara con otras opciones. La CONSAR proporciona herramientas como el Indicador de Rendimiento Neto (IRN), que muestra el rendimiento ponderado de cada Siefore a corto, mediano y largo plazo.

Aprovechar el ahorro voluntario

Una gran forma de aumentar el rendimiento de las Afores es realizar aportaciones voluntarias a tu cuenta individual para aumentar tu saldo y, por ende, tu pensión. Estas contribuciones adicionales pueden ser mínimas y flexibles, lo que permite adaptarlas a tus posibilidades financieras y metas de ahorro. Además, se pueden realizar tanto en ventanilla como en línea a través de plataformas como Afore Móvil y la página web de tu Afore.

Aprovechar los servicios ofrecidos

Asegúrate de aprovechar los servicios básicos que ofrece tu Afore, como la asesoría personalizada, la corrección de datos personales, el depósito de aportaciones voluntarias y las consultas de estados de cuenta. La calidad y disponibilidad de estos servicios son evaluados por la CONSAR a través del Indicador de Desempeño Operativo (IDEO), el cual califica aspectos como la cobertura, la calidad operativa y el impulso del ahorro voluntario.

Analizar las comisiones

Las comisiones que cobra tu Afore impactan directamente en el monto final de tu pensión. Asegúrate de elegir una Afore que ofrezca comisiones competitivas, preferiblemente por debajo del tope establecido por la CONSAR. La Reforma del Sistema de Pensiones 2020 ha establecido límites a estas comisiones, lo que proporciona una mayor transparencia y beneficio para los trabajadores. Maximizar los rendimientos de Afore es fundamental para asegurar una pensión sólida y confortable en el futuro. Conociendo los rendimientos ofrecidos, realizando aportaciones voluntarias, aprovechando los servicios ofrecidos y considerando las comisiones, podrás tomar decisiones informadas que te ayudarán a alcanzar tus metas de retiro con mayor éxito.