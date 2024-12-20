Este impuesto clave para el SAT, según expertos tendrá un ajuste del 4.5% en productos como gasolina, refrescos y cigarrillos

Este impuesto clave para el SAT, según expertos tendrá un ajuste del 4.5% en productos como gasolina, refrescos y cigarrillos

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un componente esencial en la recaudación tributaria de México, verá un incremento del 4.5% en sus cuotas para 2025, según proyecciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Este aumento, basado en la actualización anual por inflación establecida en la Ley del IEPS, refuerza la importancia de este gravamen en los ingresos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Incrementos en las Cuotas de IEPS

El IEPS se aplica a productos específicos como combustibles, bebidas azucaradas y tabaco, generando una contribución significativa a las arcas públicas. Para 2025, los ajustes previstos son:

Gasolina Regular (Magna) : Pasará a 6.45 pesos por litro, un aumento de 28 centavos.

: Pasará a 6.45 pesos por litro, un aumento de 28 centavos. Gasolina Premium : Se ubicará en 5.44 pesos por litro, incrementando 23 centavos.

: Se ubicará en 5.44 pesos por litro, incrementando 23 centavos. Diésel : Alcanzará 7.09 pesos por litro, 30 centavos más que en 2024.

: Alcanzará 7.09 pesos por litro, 30 centavos más que en 2024. Bebidas saborizadas : Subirán a 1.64 pesos por litro, un incremento de 7 centavos.

: Subirán a 1.64 pesos por litro, un incremento de 7 centavos. Cigarros: Cada unidad tendrá un gravamen de 64 centavos, 2 centavos más.

El papel estratégico del IEPS en la recaudación

Rodolfo Servín Gómez, vicepresidente de relaciones y difusión del IMCP, subrayó que el IEPS es un impuesto clave debido a su diseño específico para productos de alto consumo. Además de ser una fuente constante de ingresos, este impuesto tiene un enfoque regulador al desincentivar el consumo de productos que pueden impactar negativamente en la salud o el medio ambiente.

En un contexto donde la inflación anual se ubicó en 4.55% en noviembre, según el Inegi, la actualización del IEPS no solo mantiene su relevancia económica sino que también asegura que el gravamen siga siendo proporcional al poder adquisitivo.

Impacto en los ingresos públicos

El IEPS es uno de los impuestos indirectos más importantes para el SAT, representando un porcentaje significativo de la recaudación total. Su estructura permite un flujo constante de recursos para financiar programas sociales, infraestructura y otras prioridades gubernamentales.

Además, el aumento en las cuotas refuerza la estabilidad fiscal sin requerir la creación de nuevos impuestos. Esto se alinea con la estrategia de mantener una base tributaria eficiente y sostenible.