Si tienes alguna una deuda con el fisco pero no la puedes liquidar en una sola exhibición, puedes pagarla en mensualidades con un porcentaje de interés. El Servicio de Administración Tributaria (SA...

Si tienes alguna una deuda con el fisco pero no la puedes liquidar en una sola exhibición, puedes pagarla en mensualidades con un porcentaje de interés. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite a los contribuyentes liquidar sus adeudos fiscales en pagos diferidos a un año, o en parcialidades de hasta 36 mensualidades. Las tasas de interés que te cargará el órgano recaudador por los pagos parciales o diferidos son:

De 1 a 12 meses, el 1.26%

De 13 a 24 meses, el 1.53%

De 25 a 36 meses, el 1.82%

Para pago diferido, 1.82%

Aquí te decimos como solicitar el pago parcial de tu deuda.

Ingresar a la página del SAT en el apartado de adeudos fiscales. Dar clic en el botón INICIAR. Ingresar a “Mi Portal” con tu RFC y Contraseña Selecciona la opción “Servicios por internet” posteriormente accede a la opción “Servicios o solicitudes”, después “Solicitud” y enseguida te aparecerá un formulario. Necesitas llenar el formulario conforme lo siguiente: en el apartado Descripción del Servicio en Trámite, selecciona la opción “Pago a plazos 66 y 66-A CFF”, en la parte de Dirigido a: Administración Desconcentrada de Recaudación; en asunto: Se solicita pago en parcialidades o Se solicita pago Diferido.

En la parte de Descripción necesitas señalar la cantidad de parcialidades que vas a solicitar, o, de tratarse de un pago diferido, selecciona la fecha en la que cubrirás el adeudo, posteriormente debes de adjuntar los archivos en PDF que contienen la información de tu adeudo. Al enviarlo, se genera el acuse de recepción que contiene el número de folio del trámite y tu acuse de recibo con el que puedes dar seguimiento a tu solicitud, imprímela y guárdala.

En un plazo de 10 días podrás verificar si se te solicitó información adicional, en caso de ser así, contarás con 5 días hábiles para entregarla.