Entre las empresas incumplidas se encuentran 50 grandes contribuyentes pertenecientes a diversos sectores El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante el primer semestre de este año, se registraron 513 empresas que no cumplieron con los requisitos y obligaciones de certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para operaciones de comercio exterior. Entre las empresas incumplidas se encuentran 50 grandes contribuyentes pertenecientes a los sectores textil, aluminio, acero y automotriz, según mencionó el SAT en un comunicado. El objetivo de verificar el cumplimiento de las certificaciones del IEPS e IVA en comercio exterior es combatir el uso incorrecto de beneficios fiscales, incluyendo deducciones y estímulos fiscales. El SAT ha intensificado las visitas de supervisión a empresas con certificación en ambos impuestos, cuadriplicando la cantidad de visitas realizadas. Como resultado, se canceló de manera definitiva el 75% de las certificaciones. Además, el SAT está fortaleciendo la vigilancia de la certificación a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (Agace), realizando monitoreos a empresas certificadas en la modalidad de IEPS e IVA para prevenir el uso indebido de beneficios fiscales.