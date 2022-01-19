El SAT informó que los ingresos tributarios del gobierno federal el año pasado alcanzaron los 3.56 billones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer que ...

El SAT informó que los ingresos tributarios del gobierno federal el año pasado alcanzaron los 3.56 billones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer que en 2021, el monto de ingresos tributarios del gobierno federal ascendió a 3 billones 566 mil 622 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.1 por ciento. La recaudación se logró “a pesar de la pandemia y de que la reactivación económica apenas está iniciando”, dijo la dependencia. En un documento, el SAT detalló que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) alcanzó un monto de 1 billón 895 mil 696 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 1.7 por ciento, respecto al año anterior. Por otra parte, el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) tuvo una expansión anual de 7.7 por ciento, logrando alcanzar 1 billón 123 mil 699 millones de pesos. En contraste, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sufrió una disminución anual de 18.0%, sólo recaudando 399 mil 154 millones de pesos durante el año pasado, de acuerdo con el Informe de ingresos del Gobierno Federal entre enero y diciembre de 2021.

Ingresos tributarios por régimen

En este sentido, el organismo fiscalizador indicó que en 2021, del total de contribuyentes activos con obligaciones fiscales, el 96 por ciento corresponde a personas físicas y el 4 por ciento a personas morales. Por otro lado, los grandes contribuyentes representan el 0.02 por ciento del padrón, no obstante, aportaron el 50 por ciento de la recaudación tributaria total.

Ingresos por sector económico

Asimismo, el SAT resaltó que el año pasado, la recuperación económica favoreció la recaudación de la industria manufacturera y el comercio, los cuales representan el 34 por ciento de la recaudación, mientras que los sectores de servicios son los más afectados por la crisis sanitaria.

Ingresos por comercio exterior

La autoridad fiscal expuso que en 2021, la recaudación de comercio exterior mejoró por efecto de la recuperación económica; “sin embargo, estos ingresos todavía se encuentran 6.6 por ciento real menor que en 2018 y 5.7 por ciento real menor que en 2019”. Además, apuntó que la tendencia observada en los ingresos de comercio exterior en 2021, comparada con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de operaciones de comercio exterior y el comportamiento de la recaudación de impuestos internos, muestra un incremento del contrabando. No obstante, para combatirlo, se estableció el complemento carta porte en la facturación y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Estrategias para aumentar la recaudación

El organismo subrayó que en 2021, los esfuerzos adicionales de recaudación alcanzaron un monto de 524 mil 426 millones de pesos. “En términos reales esta cifra es prácticamente la misma que la alcanzada en 2020 y casi 245 mil millones de pesos más que el último año de la administración anterior, superior 65.6 por ciento real a pesar de las crisis sanitaria y económica”. Por último, agregó que se observó que las acciones de fiscalización fortalecen una cultura para el mejor cumplimiento voluntario y autocorrección, ya que los ingresos tributarios crecieron en términos reales, a pesar que las estrategias de fiscalización se mantuvieron igual. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 17 de enero de 2022.

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