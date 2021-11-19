Los Pandora Papers revelaron a 80 funcionarios del PRI, el PAN, Morena y el Verde con patrimonio en empresas off shore.

Tras la publicación de los Pandora Papers por Quinto Elemento Lab, donde se reveló a más de 3 mil clientes en México que usaron empresas off shore o sociedades secretas, senadores de Morena y el Partido Acción Nacional propusieron iniciativas para regular las inversiones en paraísos fiscales. Las empresas off shore son sociedades que están constituidas fuera de su país de residencia y que se registran en paraísos fiscales, donde no realizan ninguna actividad económica o comercial y gozan de importantes beneficios legales y fiscales. Los senadores morenistas Nestora Salgado y Roberto Monreal presentaron desde marzo una propuesta que pretende reformar el artículo 7 de la Ley general de responsabilidades administrativas. Dicha ley establece que “será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.”

El origen de la propuesta

La iniciativa propuesta por los senadores tomó relevancia a partir de la investigación de los Pandora Papers, la cual documentó que al menos 80 de los 3 mil clientes mexicanos investigados fueron políticos, servidores públicos en activo o retirados, y sus familiares. “Lo que pretende esta iniciativa es combatir la corrupción y la impunidad que impera en este tipo de casos. Como lo hemos visto en diversos momentos, muchos servidores públicos utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos, para el lavado de dinero y el ocultamiento de recursos”, dijo la senadora morenista Nestora Salgado, en entrevista con El Economista. En síntesis, la iniciativa de Morena propone que los servidores públicos se abstengan de poseer directamente o indirectamente, bienes o capitales en jurisdicciones con regímenes fiscales considerados como paraísos fiscales. De lo contrario, las sanciones serán multas económicas y la suspensión temporal del cargo, así como la destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para desempeñarse en el servicio público. Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional y secretaria de la Comisión Anticorrupción, adelantó que presentará otra propuesta el próximo martes para complementar la expuesta por funcionarios de Morena. En la investigación en la que participaron 600 periodistas, fueron señalados políticos y funcionarios que aparecen en la lista provienen de diversos partidos como el PRI, el PAN, Morena y el Verde. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alistan-senadores-iniciativas-para-regular-las-inversiones-de-funcionarios-en-paraisos-fiscales-20211119-0016.html

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