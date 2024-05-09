El fisco anunció que más del 70% de contribuyentes reportaron un saldo a favor, con un promedio de 7 mil pesos por contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante un comunicad...

El fisco anunció que más del 70% de contribuyentes reportaron un saldo a favor, con un promedio de 7 mil pesos por contribuyente El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante un comunicado agradeció el notable incremento en la presentación de declaraciones anuales correspondientes al ejercicio 2023. Hasta el 30 de abril, el fisco confirmó que se recibieron 10 millones 231 mil 434 declaraciones de personas físicas, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el ejercicio anterior, con un total de un millón 626 mil 882 declaraciones adicionales. Este aumento refleja una cultura contributiva cada vez más consolidada en México, donde los ciudadanos están más conscientes de sus obligaciones fiscales y de los beneficios de cumplir con ellas puntualmente, publicó el SAT en un mensaje de X (Twitter).

Resultados de la Declaración Anual 2023 de Personas Físicas

Del total de declaraciones presentadas:

74% (7 millones 589 mil 884 personas) tuvieron un saldo a favor.

14% (un millón 432 mil 471) resultaron con un saldo cero.

12% (un millón 209 mil 79) presentaron un saldo a cargo.

El SAT autorizó un monto total de 37 mil 310.1 millones de pesos en devoluciones automáticas para contribuyentes con saldo a favor, lo que marca un incremento del 24.3% respecto al año pasado. En promedio, cada persona física recibirá aproximadamente 7 mil 223.6 pesos por declaración.

Declaraciones Anuales de Personas Morales

Entre el 1 de enero y el 1 de abril de 2024, se recibieron 668 mil 643 declaraciones anuales de personas morales, 75 mil más que el año anterior, lo que equivale a un incremento del 13%. El SAT enfatizó que reconoce y agradece a todos los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales.