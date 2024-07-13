De acuerdo con diferentes estudios, el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Sin embargo, pocas personas realmente están conscientes de esta parte del cuerpo hasta que sient...

De acuerdo con diferentes estudios, el hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo humano. Sin embargo, pocas personas realmente están conscientes de esta parte del cuerpo hasta que sienten un dolor. El hombro es una zona compleja del cuerpo humano, compuesto por hasta tres huesos: la escápula, la clavícula y el húmero. Gracias a este perfecto sistema, es posible rascarse la espalda, chocar los cinco o lanzar una pelota. No obstante, esta parte es muy susceptible de sufrir daños o lesiones que provocan una sensación desagradable conocida como dolor de hombro. Este tipo de dolor es uno de los motivos por los que un importante número de pacientes acuden a un traumatólogo en Monterrey.

Razones por las que se genera el dolor de hombro

El dolor de hombro es una molestia que se genera alrededor de esta articulación. A continuación, se enumeran algunas de las principales causas por las que hombres y mujeres experimentan una molestia física y desagradable:

Lesiones deportivas

Las lesiones deportivas son una de las causas más frecuentes que generan dolor de hombro. Al ejecutar de forma incorrecta un movimiento o una técnica, algunos deportistas profesionales o amateur pueden sufrir de esguince de hombro o desgarros del ligamento, de cartílago o inflamación del manguito rotador.

Movimientos repetitivos

Otra de las causas es la fatiga muscular que se produce con los movimientos repetitivos. También conocido como lesión por uso excesivo, los músculos y tendones del hombro sufren desgarros que derivan en inflamación y lesiones en el manguito rotador.

Desgaste por envejecimiento

Para sorpresa de muchos, el paso del tiempo también es un factor de riesgo para el hombro. A medida que se envejece, disminuye la flexibilidad de esta articulación, así como la masa muscular que la rodea, incrementando el riesgo de lesiones en personas mayores. Conviene destacar que el dolor de hombro se puede prevenir. Los especialistas como el Dr. Manrique, uno de los mejores traumatólogos en Monterrey, aseguran que los ejercicios de fortalecimiento, aplicar la técnica adecuada de levantamiento de pesas y la apuesta por mantener una buena postura son claves para evitar este doloroso problema desde el principio.

¿Qué hacer cuándo se experimenta dolor de hombro?

En un importante porcentaje de los casos, el dolor de hombro no requiere de intervención quirúrgica. Sin embargo, es necesario aprender a escuchar el cuerpo: cuando las primeras molestias aparecen, después de realizar alguna actividad física, es necesario prestar atención. Los profesionales de la salud recomiendan acudir a una consulta con un traumatólogo en monterrey. Estos especialistas en lesiones del sistema locomotor cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para buscar una solución que le permita al paciente disfrutar de un hombro saludable y libre de dolor. Sin duda, el dolor de hombro es una de las molestias más frecuentes entre hombres y mujeres de todas las edades. Los expertos recomiendan ejercicios de fortalecimiento y otros consejos prácticos para evitar este tipo de lesión. Sin embargo, cuando el dolor aparece, es conveniente acudir a un traumatólogo en Monterrey, quien ofrecerá la atención necesaria para reducir el dolor, de forma segura y eficiente.