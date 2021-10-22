El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a la AMDA respecto a la regularización de autos “chocolate” El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera que defenderá el decreto para regular autos "chocolate", en respuesta a los comentarios de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). El mandatario mencionó que están en su derecho de expresar su inconformidad respecto a esta decisión, sin embargo, no dará marcha atrás agregando que “es más la demanda que la oferta”. Además, comparó la actitud de la AMDA con la de los empresarios que están en contra de la reforma eléctrica. “Es como el caso de la reforma a la industria eléctrica, los de Iberdrola pues tienen que defender su negocio, para llamarlo amablemente. Todos tenemos derecho, pero para eso está en este caso el Poder Judicial, el Legislativo y el Poder Judicial”, menciona.

La AMDA se inconforma

En su oportunidad, el director general adjunto de la Asociación, Guillermo Rosales, aseguró que realizarán el análisis de las opciones legales que tienen para defender a su industria, ya que el presidente ofreció una convocatoria al sector automotriz para tomar su opinión sobre el decreto pero al final no fueron convocados. “Estamos en contra de la legalización del contrabando, esto solo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitadas. No conocemos los términos del decreto que firmará el presidente, y a pesar de que ofreció una convocatoria a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar y opinar”, mencionó Rosales. Durante el periodo de enero a agosto de este año, ingresaron al país aproximadamente 106 mil 502 automóviles usados, representando un incremento de 35.7% en comparación con el mismo periodo de 2020, siendo este el mayor incremento en el sector.

¿Quién lo regula?

En el documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se menciona que serán las secretarías de Hacienda, Economía y Seguridad y Protección Ciudadana quienes se encargarán del proceso de regular estas unidades. La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), establecerá las facilidades administrativas para personas físicas de las entidades colindantes con la frontera del Estados Unidos. Con esto, el SAT expedirá las disposiciones de carácter general que sean pertinentes para la correcta y debida aplicación de estas. Con información de Proceso, El Economista y López-Dóriga Digital https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/10/20/vamos-defender-nuestro-decreto-amlo-la-amda-por-autos-chocolate-274256.html https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/20/autos-chocolate-vamos-a-defender-nuestro-decreto-responde-amlo-a-la-amda/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/13/autos-chocolate-amlo-ignora-a-distribuidores-y-se-le-viene-problemon/ https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/amlo-advierte-amda-defenderan-decreto-regularizar-autos-chocolate/

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