El régimen de confianza podría calcular impuestos según la información en los CFDI o basándose en las tasas efectivas. El 18 de agosto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, habló de una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal para 2022. Se trata de la creación de un “régimen de confianza” para los contribuyentes cumplidos. La funcionaria comentó que entre los objetivos del nuevo esquema fiscal se encuentran ampliar la base de contribuyentes y simplificar el pago de impuestos. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la creación del régimen podría aumentar la base de contribuyentes entre 20% y 30%; es decir, cerca de 23 millones de contribuyentes. Hasta el momento esto es lo que se sabe del “régimen de confianza”:

Buscará la simplificación administrativa, de manera que se puedan pagar fácilmente los impuestos.

En el SAT están analizando y estratificando por niveles de ingresos a las personas físicas y las personas morales, por separado, para generar un “régimen de confianza” en la parte baja de los ingresos.

Se pretende que todas las declaraciones de impuestos de los contribuyentes del “régimen de confianza” estén programadas, y que un robot determine el pago de impuestos que corresponda a cada pagador de impuestos.

En algunos casos y, sobre todo para los estratos más bajos, puede ser que se pague una cantidad menor a la que se paga ahora, porque a lo que se le está apostando es a que se aumente la base de contribuyentes.

Impuestos serán calculados por un robot

Una de las facilidades del régimen es que los impuestos serán calculados por un algoritmo para que los contribuyentes no necesiten de la ayuda de un asesor fiscal. En este sentido, Buenrostro adelantó que todas las declaraciones del régimen serán programadas y determinadas individualmente para cada contribuyente por un robot. Así, el algoritmo determinará las declaraciones del contribuyente basándose en su nivel de ingresos. Sin embargo, como señala Diamantina Perales, presidenta del IMCP, todavía no se sabe si el SAT hará el cálculo con los ingresos y deducciones en los CFDI, o si usará los estimados establecidos en las las tasas efectivas de cada industria. Perales recomendó que si se utilizan las tasas efectivas, la incorporación al régimen sea opcional. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/combatira-sat-la-evasion-con-regimen-de-confianza/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/24/el-sat-busca-que-un-robot-sea-su-nuevo-aliado-en-la-caza-de-los-grandes-evasores/

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