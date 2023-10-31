Hacienda comunicó la posibilidad para deducir de manera inmediata y al 100% la compra de bienes de activo fijo destinados a la reconstrucción en áreas afectadas por el huracán El Gobierno federal acelera devoluciones fiscales para impulsar la reconstrucción en Acapulco tras "Otis" En un intento por impulsar la reconstrucción y rehabilitación de Acapulco luego del paso del huracán "Otis", el gobierno federal anunció una serie de medidas para agilizar las devoluciones fiscales, facilitar las donaciones y respaldar los trabajos exentos de impuestos durante tres meses. En la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda comunicó la posibilidad para personas físicas o morales de deducir de manera inmediata y al 100% la compra de bienes de activo fijo destinados a la reconstrucción, rehabilitación o sustitución en áreas afectadas por el huracán, siempre y cuando sean adquiridos entre octubre y diciembre de 2023. Esta medida implica que aquellos que adquieran bienes para la reconstrucción, como maquinaria o equipo de cómputo, podrán deducir completamente el costo de estas adquisiciones de sus ingresos totales reportados al fisco. "Por ejemplo, si un hotel adquiere equipamiento durante el plazo señalado por Hacienda, podrá restar el costo de esos bienes de sus ingresos declarados ante el fisco", explicó a Reforma Virginia Ríos, experta fiscal y académica de la Universidad Panamericana.

No pagarán impuestos

Para ejemplificar, si una persona tuvo ingresos por un millón de pesos hasta el 30 de octubre y a partir del 31 de octubre hasta el 31 de diciembre gasta dos millones de pesos en la reconstrucción o rehabilitación de su negocio, no pagaría impuestos en su declaración anual. Sin embargo, el fisco aclaró que esta deducción inmediata por la compra de bienes no será aplicable para automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente. Además, las personas físicas con viviendas en áreas afectadas y que paguen ISR no sumarán a su declaración los donativos o apoyos económicos recibidos, siempre y cuando estén destinados a la rehabilitación o reconstrucción. Otras facilidades incluyen el pago fraccionado del IVA y el IEPS correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2023 en tres parcialidades a partir de enero del próximo año. Asimismo, los patrones podrán pagar el ISR de sus trabajadores del último trimestre del año en tres parcialidades, sin actualizaciones y multas, según lo dispuesto por el decreto.