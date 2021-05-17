Algunos especialistas dicen que se podrían presentar amparos porque la entrada en vigor de la reforma no es igual para empresas y para el gobierno federal. Este 24 de abril entró en vigor la reform...

Algunos especialistas dicen que se podrían presentar amparos porque la entrada en vigor de la reforma no es igual para empresas y para el gobierno federal. Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación laboral en México. Uno de los puntos principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las empresas cambien a su nómina a los empleados subcontratados. Para la iniciativa privada, la subcontratación ya está prohibida. Esto significa que actualmente no se pueden celebrar nuevos contratos de outsourcing. Sin embargo, este no es el caso para el gobierno federal. En ese caso, la entrada en vigor de la reforma será el 1 de enero de 2022. Ante este escenario, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) pidió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma. La solicitud del ICPNL pretende que la entrada en vigor para el sector privado sea también en enero de 2022. En entrevista con Reforma, Nora Idalia Flores, presidente del Instituto, dijo que la diferencia en fechas entre gobierno y empresas puede causar una serie de amparos.

Otros especialistas apoyan la idea

Hay que destacar que el ICPNL no es la única institución que cree que se presentarán amparos. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y Asociados, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad que podrían generar amparos. Para Mendoza, el problema principal es que no hay justificación para que la entrada en vigor deba darse en fechas diferentes. Según el especialista, esto abre la posibilidad de que un juez otorgue suspensión provisional y definitiva y suspenda la entrada en vigor hasta enero.

Firmas de capital humano también podrían presentar amparos

Como era de esperarse,la reforma ha afectado más a las firmas de capital humano. En primer lugar, estas empresas deben registrarse en el padrón que la STPS dará a conocer en próximas semanas. Las compañías de capital humano podrán seguir operando casi igual que antes; es decir, reclutando, entrevistando, seleccionado y armando expedientes de empleados. La diferencia es que no podrán ser los patrones directos de los trabajadores. Sin embargo, algunos expertos esperan que estas empresas presenten amparos. En el foro "Aspecto legal de la Reforma a la ley de outsourcing en México", Luis Ricardo Ruiz, experto en derecho laboral de Hogan Lovell’s, dijo que es probable que muchas empresas presenten amparos porque se verán afectadas directamente. De acuerdo con Ruiz, estos instrumentos de defensa jurídica se presentarán individualmente. Con información de Reforma https://www.reforma.com/critican-entrada-en-vigor-de-leysobre-outsourcing/gr/

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