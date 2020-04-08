El INPC de marzo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.838 puntos. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha publicado el valor del í...

El INPC de marzo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.838 puntos. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha publicado el valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), que da seguimiento mensual al comportamiento de un conjunto representativo de productos y servicios para medir la inflación. El valor correspondiente a marzo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.838 puntos. Hubo una variación del -0.05% respecto al INPC del mes anterior, que en febrero de 2020 fue de 106.889. La inflación anual, al comparar con marzo de 2019, fue de 3.25%. En aquél mes, la inflación mensual fue del 0.39% y la anual, del 4%. Ésta es la menor inflación en cinco meses, y fue impulsada por la baja de los precios internacionales del petróleo. El INPC a su vez se compone de dos índices, el subyacente y el no subyacente. El segundo incluye los bienes y servicios cuyos precios fluctúan considerablemente (como los agropecuarios) o en cuya fijación interviene el gobierno (como las cuotas autorizadas y energéticos). El primero simplemente excluye a éstos. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2019/12/aumento-al-salario-minimo-no-disparara-inflacion-pero-podria-entorpecer-creacion-de-empleo/ El índice de precios subyacente tuvo un aumento mensual del 0.29% y anual del 3.6%; el no subyacente bajó 1.06% mensual y aumentó 2.19% anual. Dentro del índice de precios subyacente, las mercancías aumentaron en 0.35% y los servicios en 0.23%. Al interior del índice no subyacente, los productos agropecuarios subieron en 1.3% y los energéticos y las tarifas autorizadas bajaron en 2.83%.

¿Qué productos bajaron de precio?

Algunos de los productos cuyo precio bajó son la gasolina de de alto octanaje, con 7.24%; la de bajo octanaje, con 6.3%; el jitomate, con 3.36%; la cebolla, con 9.64%; el tomate verde, con 8.7%; los nopales, con 14.14%, la carne de cerdo, con 1.4%; melón, con 7.83; y el gas doméstico natural, con 2.34%.

¿Qué productos subieron de precio?

El huevo tuvo un alza mensual del 6.31%, el pollo de 3.64%, el aguacate de 15.6%, vivienda propia de 0.28%, el limón de 32.39%, la papa de 7.77%, el chile serrano aumentó en 18.05%, el precio de loncherías y fondas aumentó 0.34% y de restaurantes en 0.36%.

Por coronavirus, Inegi cambia metodología de medición del INPC

El Inegi informó que debido al estado de emergencia sanitaria provocado por el Covid-19 a partir de abril y mientras dure la emergencia sanitaria, la medición del INPC se hará mediante cotizaciones obtenidas a través de internet, correo electrónico y teléfono.

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