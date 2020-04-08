El INPC de marzo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.838 puntos. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha publicado el valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), que da seguimiento mensual al comportamiento de un conjunto representativo de productos y servicios para medir la inflación. El valor correspondiente a marzo de 2020 con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 106.838 puntos. Hubo una variación del -0.05% respecto al INPC del mes anterior, que en febrero de 2020 fue de 106.889. La inflación anual, al comparar con marzo de 2019, fue de 3.25%. En aquél mes, la inflación mensual fue del 0.39% y la anual, del 4%. Ésta es la menor inflación en cinco meses, y fue impulsada por la baja de los precios internacionales del petróleo. El INPC a su vez se compone de dos índices, el subyacente y el no subyacente. El segundo incluye los bienes y servicios cuyos precios fluctúan considerablemente (como los agropecuarios) o en cuya fijación interviene el gobierno (como las cuotas autorizadas y energéticos). El primero simplemente excluye a éstos. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2019/12/aumento-al-salario-minimo-no-disparara-inflacion-pero-podria-entorpecer-creacion-de-empleo/ El índice de precios subyacente tuvo un aumento mensual del 0.29% y anual del 3.6%; el no subyacente bajó 1.06% mensual y aumentó 2.19% anual. Dentro del índice de precios subyacente, las mercancías aumentaron en 0.35% y los servicios en 0.23%. Al interior del índice no subyacente, los productos agropecuarios subieron en 1.3% y los energéticos y las tarifas autorizadas bajaron en 2.83%.
¿Qué productos bajaron de precio?
Algunos de los productos cuyo precio bajó son la gasolina de de alto octanaje, con 7.24%; la de bajo octanaje, con 6.3%; el jitomate, con 3.36%; la cebolla, con 9.64%; el tomate verde, con 8.7%; los nopales, con 14.14%, la carne de cerdo, con 1.4%; melón, con 7.83; y el gas doméstico natural, con 2.34%.
¿Qué productos subieron de precio?
El huevo tuvo un alza mensual del 6.31%, el pollo de 3.64%, el aguacate de 15.6%, vivienda propia de 0.28%, el limón de 32.39%, la papa de 7.77%, el chile serrano aumentó en 18.05%, el precio de loncherías y fondas aumentó 0.34% y de restaurantes en 0.36%.
Por coronavirus, Inegi cambia metodología de medición del INPC
El Inegi informó que debido al estado de emergencia sanitaria provocado por el Covid-19 a partir de abril y mientras dure la emergencia sanitaria, la medición del INPC se hará mediante cotizaciones obtenidas a través de internet, correo electrónico y teléfono.
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