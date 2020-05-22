El partido Morena presentó una iniciativa que pretendía extinguir el Fidecine, pero los cineastas ganadores del Oscar lo impidieron. El diputado Mario Delgado, quien es coordinador de Morena en el ...

El partido Morena presentó una iniciativa que pretendía extinguir el Fidecine, pero los cineastas ganadores del Oscar lo impidieron. El diputado Mario Delgado, quien es coordinador de Morena en el Senado, presentó una iniciativa al congreso con el objetivo de derogar los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley Federal de Cinematografía, lo que extinguiría el f****ondo de inversión y estímulos al cine, mejor conocido como Fidecine. "El Gobierno de México está realizando un esfuerzo extraordinario para enfrentar el impacto económico del SARS-CoV2 sin endeudar al país. La extinción de fideicomisos va en ese sentido. Vamos a revisar cada caso propuesto en la iniciativa de hoy con mucha responsabilidad y sensibilidad", argumentó el 20 de mayo el diputado en su Twitter personal. https://twitter.com/mario\_delgado/status/1263316863443963904

El circuito cultural reprobó la decisión

Por su parte la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) emitió un comunicado donde rechaza la iniciativa de Morena para derogar distintos artículos de la Ley Federal de Cinematografía y así extinguir Fidecine. “Nos alarma una iniciativa de esta naturaleza justamente un día después de que la Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía estableciera un diálogo abierto e incluyente con la comunidad cinematográfica del país, garantizando la permanencia de este Fideicomiso, tal como lo ha reiterado la propia Secretaría de Cultura”, expresó la AMACC. https://twitter.com/AcademiaCineMx/status/1263472028604076033 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/como-leer-el-semaforo-del-regreso-a-la-nueva-normalidad-en-cdmx/ El cineasta mexicano Guillermo del Toro también se pronunció en contra de su desaparición. Dijo que si la iniciativa era aprobada se cortaría las alas de miles de cineastas mexicanos que vienen en camino y que el cine es una manifestación de cultura fundamental para el mundo. https://twitter.com/RealGDT/status/1263541309140111368 Maria Novaro directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), declaró que durante 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional. Aseguró que la mitad del cine mexicano se realiza con apoyos estatales que son semilla para la creación y participación privada.

En 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifra histórica para el cine nacional. La mitad del cine mexicano se realiza con apoyos estatales que son semilla para la creación y participación privada, ¿qué pasaría si no existieran? Abro hilo (1 de 5) — Maria Novaro (@maria_novaro) May 21, 2020

“Esta transformación de México también se hará con la cultura. No podemos entender México y sus cambios sociales sin el cine. Es industria y cultura, economía y reflejo de lo que somos. Establecimos diálogo con el legislativo para revisar la iniciativa. ¡Viva el cine mexicano!”, expresó la secretaria de Cultura Alejandra Frausto.

Mario Delgado retira iniciativa

Luego de que Guillermo del Toro manifestó su inconformidad, el diputado Mario Delgado le respondió en Twitter que las iniciativas son propuestas a un cambio, por lo que se comprometía a escuchar opiniones y trabajar en conjunto con todos para el beneficio del país. https://twitter.com/mario\_delgado/status/1263548471832911875 Ante las respuestas negativas a la iniciativa en Twitter, el diputado Mario Delgado entabló un dialogo extraordinario con Alejandra Frausto, directora del **Instituto Mexicano de Cinematografía,**así como con otros legisladores, incluidos el actor y senador Sergio Mayer Bretón, y miembros de la comunidad artística y cultural. https://twitter.com/mario\_delgado/status/1263652718918459392 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/las-sofomes-una-alternativa-de-financiamiento-ante-covid-19/

¿Qué es el Fidecine y cómo funciona?

El estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (Fidecine), es un beneficio que otorga el gobierno federal a la industria cinematográfica por la producción y distribución de largometrajes. El Fidecine permite que los inversionistas aporten recursos a un proyecto de producción o distribución cinematográfica y deducir el monto de su aportación para efectos del impuesto sobre la renta (ISR). Sin embargo este monto no puede ser mayor de 20 millones de pesos por contribuyente en la producción, así como hasta 2 millones de pesos para la distribución cinematográfica. Además no puede ser mayor al 10% del ISR del contribuyente aportante en el ejercicio anterior. Fidecine tiene su fundamento legal en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 189, así como en las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2016 y modificadas por última vez el 27 de febrero de 2020. Para consultar las Reglas Generales de Fidecine que ya integran los acuerdos modificatorios en un solo archivo, da clic aquí. De 1998 a 2019, Fidecine ha apoyado la producción de 405 largometrajes. Según la Secretaría de Hacienda, durante 2019 se destinaron alrededor de 596 millones 11 mil 236 pesos a 59 proyectos de producción y 33 millones 865 mil 248 pesos para la distribución de 29 cintas.

Algunos largometrajes producidos por Fidecine

Producción cinematográfica Monto Sexo, pudor y lágrimas: 20 años después $ 10,000,000.00 No abras la puerta $ 5,611,554.26 El comediante $ 18,300,000.00 La leyenda de Finado y Moribunda $ 15,000,000.00 Oaxacalifornia: El Retorno 1995-2016 $ 6,992,589.39 Selva trágica $ 3,683,320.00 Centro da terra $ 4,000,000.00 Una navidad no tan padre $ 16,000,000.00 Quince $ 19,690,555.20 Me casé con un idiota $ 1,839,019.00 Los días que no estuve $ 20,000,000.00 Estado del imperio $ 6,200,000.00 Vidas en la orilla $ 6,692,501.80 Allá $ 17,600,000.00 El sueño de ayer $ 17,691,367.60 La noche blanca $ 7,000,000.00 Efímera $ 1,360,000.00 Mi novia es la revolución $ 7,000,000.00 Ellas $ 3,300,000.00 1938 $ 4,036,080.70 La vida en el silencio $ 13,000,000.00 Los pasientes recurrentes $ 8,900,000.00

Algunos filmes distribuidos por Fidecine

Distribución cinematográfica Monto La camarista $ 1,000,000.00 Cine mexicano en acción $ 2,000,000.00 El ombligo de guie´dani $ 610,157.29 Girando por el norte con cine movil toto primera edición $ 1,997,705.00 Land $ 600,000.00 Tiempo sin pulso $ 650,000.00 Marioneta $ 1,200,000.00 Ya me voy $ 800,000.00 Olimpia $ 1,000,000.00 Love me not $ 600,000.00 Noches de julio $ 300,000.00 #Máscinemexicano $ 575,032.00 Como hacen los lobos $ 1,800,000.00 Luciérnagas $ 1,000,000.00 Dos veces tú $ 870,000.00 La feria y la fiesta $ 1,000,000.00 Clases de historia $ 1,000,000.00 Girando por el sureste con cine móvil toto 2da edición $ 1,812,354.00 Mano de Obra $ 1,000,000.00 El año de la plaga $ 1,000,000.00

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/para-los-contribuyentes-el-costo-de-pagar-sus-impuestos-subio-46/ Con información de IMCINE.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y nuestro canal de YouTube.