La autoridad contactó por el Buzón Tributario a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal El 31 de enero, el Servicio de Administració...

La autoridad contactó por el Buzón Tributario a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal El 31 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la primera lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de Grandes Contribuyentes, de 2023. La lista que publicó la autoridad fiscal corresponde a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2020 y 2021 sobre el padrón de grandes contribuyentes.

¿Para qué sirven las tasas efectivas?

De acuerdo con el SAT, el objetivo de la información que publicó es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. La autoridad fiscal invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT. La lista tiene el objetivo de que las y los contribuyentes corrijan su situación fiscal a través de declaraciones anuales complementarias. A través de un comunicado, el SAT indicó que para elaborar la lista realizó un proceso de análisis de la información disponible en sus bases de datos:

Declaraciones anuales

Dictámenes fiscales

Información sobre la situación fiscal de los contribuyentes

Declaraciones informativas

Comprobantes Fiscales Dgitales por Internet (CFDI)

Pedimentos

Entre otros.

El Contribuyente

El SAT contactó a los contribuyentes

En su comunicado, el SAT dijo que a través del Buzón Tributario, contactó a los contribuyentes con tasas efectivas por debajo de las oficiales para que analicen su situación fiscal y, de ser necesario, la corrijan. Esta primera publicación, relativa a cuarenta actividades económicas, contempla cinco sectores económicos:

Servicios financieros y de seguros

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Industrias manufactureras y

Minería.

Puedes consultar la información de las tasas efectivas del SAT aquí / Fecha de publicación: 31 de enero de 2023.