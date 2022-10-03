Las patologías oculares lamentablemente cada vez son más comunes, condiciones como la miopía, cataratas, hipermetropía o el astigmatismo, están a la orden del día afectando parcial o completamente la calidad de vida**. Operar los ojos no es nada económico** y muchas clínicas no ofrecen planes de financiamientos. En quitateloslentes.com somos una clínica ocular con más de 17 años de experiencia en el campo de la oftalmología en México, actualmente realizando más de 5.000 cirugías al año, y ofrecemos planes de créditos y formas de pago flexibles, donde el paciente puede operarse inmediatamente y tener un plazo de hasta un año para pagar dicho crédito.

Las facilidades de pago que ofrecemos

En muchos casos, las cirugías oculares no son un gran problema, pueden corregirse con una simple intervención láser, conocida como cirugía refractiva o LASIK. Este tipo de intervenciones son indoloras y el porcentaje de éxito es bastante alto, reparando con gran efectividad problemas relacionados con miopía, astigmatismo e hipermetropía. El objetivo principal de la cirugía refractiva es corregir los casos leves o moderados de la vista, evitando que se agudicen con el paso del tiempo. Para las condiciones oculares más graves, la cirugía láser ayuda a los pacientes a reducir el uso de anteojos; sin embargo, es importante tener en cuenta que no repara por completo la patología. La cirugía refractiva es muy efectiva, pero ¿cuánto es el costo? Obviamente, para darte un precio exacto, debes acudir a una consulta de valoración en nuestra clínica, sin embargo, por lo general, para los planes de financiamiento solo debes dar una inicial de 2,500 MXN. En nuestra clínica, cualquier persona puede hacerse una operación o cirugía láser de ojos a través de un plan de pago, donde el paciente cuenta hasta con 1 año para pagar el monto total de su operación. Una vez aprobado el plan de financiamiento, la operación se realiza de forma inmediata; no es necesario contar con tarjetas de créditos, ni referencias bancarias.

¿Cuándo operar las cataratas?

Una de las patologías oculares más comunes que aparece en la mediana edad son las cataratas, esta condición afecta de manera severa todo el glóbulo ocular, alterando la capacidad visual de quienes la padecen, impidiendo realizar las actividades habituales. Es necesaria una cirugía de cataratas cuando comienzan a presentarse las siguientes sintomatologías:

Visión borrosa o pérdida total de la capacidad del ojo.

Un síntoma bastante típico es el cambio de color del cristalino que se vuelve azul o blanco.

Visión doble.

Alta sensibilidad a la luz, especialmente en la noche.

Problemas para ver o leer, incluso al tener anteojos.

Pérdida progresiva de la intensidad de los colores.

Una de las formas más eficaces de corregir esta condición es con la cirugía láser de cataratas. A través de este procedimiento se extrae el cristalino del ojo que se encuentra nublado y afecta todo lo referente a la visión. El objetivo principal de esta intervención quirúrgica es reemplazar el cristalino por un lente artificial, de tal modo que el paciente pueda recuperar por completo la visión. Con la ayuda del láser, realizar las incisiones oculares resulta más sencillo, para ablandar y extraer la catarata con más facilidad. El láser, en comparación del bisturí, es más efectivo, dado que aumenta la recuperación después de la cirugía y es más preciso. No dejes que tu condición ocular empeore por falta de presupuesto, ponte en contacto con nuestra clínica Quitateloslentes.com para solicitar tu plan de financiamiento y mejorar tu calidad de vida. Te ofrecemos un 99.9% de éxito en nuestras cirugías láser de ojos. ¡Opérate ahora y paga en cómodas cuotas!