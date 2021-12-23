El Conapred aseguró que las dificultades a las que se enfrentan las personas trans en el país están relacionadas con la dificultad de acceder a los servicios proporcionados por el fisco. Una de las demandas que la comunidad trans ha defendido es la igualdad de derechos y servicios, y aquellos relacionados con los financieros no son la excepción. De acuerdo con el activista de la comunidad LGBT, Juan Pablo Delgado, la falta de sensibilidad y la discriminación de las autoridades fiscales, ha hecho que las personas trans que están realizando su cambio de identidad sexogenérica sean vulneradas nuevamente en sus derechos, sobre todo cuando descubren que tienen, por ejemplo, dos RFC diferentes. “Nos hemos enterado de personas que han sido criminalizadas por parte de las autoridades fiscales, el SAT, porque les llegan requerimientos de que les aparecen dos RFC de una misma persona y esto obedece a un tema de discriminación sistemática”, comentó en entrevista con Milenio. En 2018 una contribuyente logró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aceptara su cambio de género, luego de que interpuso una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). El SAT originalmente se negó a generarle una firma electrónica y un certificado de sello digital, a pesar de que ella ya contaba con un RFC a su nombre, así lo reportamos en El Contribuyente. Ante esto, el SAT canceló el RFC original y accedió a expedir una nueva firma electrónica y un nuevo certificado de sello digital.

Vulnerabilidad de personas trans

Sin embargo, como lo menciona Delgado, este tipo de situaciones se siguen presentando, lo que pone en vulnerabilidad a las personas trans. Explicó que cuando las primeras actas no son resguardadas hay una imposibilidad de obtener el resto de los documentos como los certificados de estudios, los RFC, la CURP, credencial para votar y pasaporte. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) aseguró que las dificultades a las que se enfrentan las personas trans en el país están relacionadas con la dificultad de acceder a servicios públicos, como los del SAT. “Este tipo de anomalías son un problema recurrente de las personas trans en las instituciones públicas y privadas, ya que no se han creado mecanismos para que su identidad sea reconocida plenamente”, explicó el Conapred. Además, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) destaca la comunidad LGBT enfrenta dos retos para generar ahorro. Primero, muchas empresas han enfocado en esta población fuertes estrategias comerciales que promueven el consumo de bienes personales de muy corto plazo (principalmente viajes, tecnología, vestido, calzado, etcétera), los cuales absorben un gran porcentaje de su ingreso. En segundo lugar, la discriminación y las posibilidades de recibir un trato desigual o incluso violento fomentan la adquisición de bienes y servicios que brindan seguridad y discreción, sin embargo, suelen ser más caros.