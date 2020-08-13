El gobierno capitalino dará una beca a los niños que perdieron a su padre, madre o tutor por COVID-19 a través del programa Leona Vicario.

El gobierno capitalino dará una beca a los niños que perdieron a su padre, madre o tutor por COVID-19 a través del programa Leona Vicario.

A los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre, padre o tutor a causa de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se les dará una beca de 832 pesos mensuales por parte del gobierno capitalino de la Ciudad de México (CDMX). La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Estela Damián Peralta informó que se cuenta con un presupuesto de 190 millones 860,432 pesos para el programa Leona Vicario. A partir de la contingencia del COVID-19, se tomó la determinación de ampliar el programa Beca Leona Vicario para apoyar a los niños que lamentablemente quedaron huérfanos. Hasta el momento, se han entregado mil 313 becas a niños, niñas y adolescentes, a lo que hay que sumar 752 que se darán de alta en agosto, comentó Estela Damián. La Titular del DIF destacó que también se les otorgarán los beneficios de servicios médicos de primer nivel, de odontología y psicología, así como educación inicial para los niños de 0 a 5 años y clases extra escolares para los niveles básicos.

Requisitos para tramitar la beca

Ingresar a la página web de Beca Leona Vicario.

Tener de 0 a 17 años de edad.

Residir en la CDMX.

Llenar el formulario, donde se solicita nombre del niño, CURP, teléfono, dirección, y datos del padre fallecido.

Anexar el acta del familiar fallecido expedido por el Registro Civil (escaneada o fotografía).

Claudia Sheinbaum destacó que esta beca es permanente hasta que los niños y niñas cumplan 18 años de edad. https://twitter.com/Claudiashein/status/1293623246173208576

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