Firma electrónica obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria acaba de hacer un anuncio importante. Las devoluciones automáticas de la declaración anual...

Firma electrónica obligatoria para montos mayores a 10 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria acaba de hacer un anuncio importante. Las devoluciones automáticas de la declaración anual 2025 se procesarán en promedio en 4.5 días. Pero hay un detalle clave: aplica solo si no modificas la información precargada. Gari Flores Hernández, administrador central de recaudación del SAT, fue directo: "El promedio será de 4.5 días, para las declaraciones cuya información precargada en el SAT ya no sufrió algún cambio". Es una promesa clara. Pero también hay condiciones. Es importante saber cuáles son para que no haya sorpresas.

¿Cuántos harán declaración en 2025?

El SAT espera que 11 millones 400 mil personas físicas presenten declaración anual para el ejercicio 2025. La mayoría lo hará en los primeros días de abril. Las empresas (personas morales) típicamente presentan en los últimos días de marzo, pero personas físicas tienen todo el mes de abril. El SAT recalcó: tienes todo abril. No hay prisa. No hay ventaja por presentar primero.

Falso: presentar antes = devolución más rápida

Existe una "leyenda urbana" común. Muchas personas creen que si presentan la declaración anual en los primeros días de abril, reciben devolución más rápido. Es falso. El SAT lo aclaró directamente. La velocidad de devolución no depende de cuándo presentes tu declaración. Depende de si modificas datos o no. Puedes presentar el 1 de abril o el 30 de abril. Si no modificas datos precargados, tu devolución llega en 4.5 días en ambos casos.

¿Cuándo es más rápida la devolución?

La devolución es más rápida cuando el SAT ya tiene tus datos correctos precargados. Es decir, cuando presentas tu declaración usando exactamente los datos que el SAT ya conoce de años anteriores. Ejemplo: El año pasado el SAT registro que ganaste $500,000 de asesorías. Este año tu ingreso es similar. El SAT precarga $500,000. Si no lo cambias, devolución en 4.5 días. Pero si modificas: cambias cantidad, añades ingreso nuevo, corriges dirección. Entonces pasa a validación posterior. Eso toma más tiempo.

¿Qué es "validación posterior"?

Es revisión manual de tu declaración. El SAT verifica que tus cambios sean correctos. Pregunta: ¿tienes comprobante? ¿La cifra es lógica? ¿Falta algún dato? Esta validación puede tomar días, semanas o más, dependiendo de complejidad. No hay plazo fijo. Solo que cuando SAT termina, aprueba o rechaza tu declaración. Por eso es mejor no modificar si no es necesario. Si tu información es igual a la del año anterior, dejas que sistema automático procese. Rápido.

¿Qué pasa con montos mayores a 10 mil pesos?

Para recibir devolución en tu cuenta bancaria, necesitas autenticación según el monto. Montos mayores a 10,000 pesos: Se requiere firma electrónica válida en tu perfil SAT. Montos menores a 10,000 pesos: Se puede usar contraseña de tu cuenta SAT. Verifica que tu firma electrónica esté al día. Si vence durante presentación de declaración, SAT no podrá transferir devolución grande.

¿Cuántos ya presentaron en personas morales?

Al 23 de marzo, faltaban 5 días hábiles para que empresas presentaran. Ya habían presentado 363 mil empresas. Eso representa 14 por ciento más que el año anterior en la misma fecha. Indica que cumplimiento va mejor.

¿Cuánto recaudó el SAT?

Al 23 de marzo, la recaudación fue de un billón 395 mil millones de pesos. Es 2.7 por ciento más en términos reales que el año anterior. Diferencia absoluta: casi 60 mil millones de pesos adicionales. Para referencia: en 2025 (cierre al 23 de marzo), el SAT había recaudado un billón 124 mil millones. Este año va más arriba. El SAT reportó cumplimiento de 104 por ciento de meta anual. Es decir, ya superó lo que planificó para los primeros meses.

¿Qué hacer si quiero devolución rápida?

Uno: Revisa que tu información precargada en SAT sea correcta. Entra a tu cuenta antes de presentar. Dos: Si todo está bien, no modifiques nada. Solo acepta información precargada y presenta. Tres: Si hay errores, corrígelos. Sí, pasará a validación posterior. Pero error corregido es mejor que error reportado. Cuatro: Verifica que tu firma electrónica esté vigente si tu devolución supera 10,000 pesos. Cinco: Ten actualizado tu CLABE bancaria. Es donde SAT depositará devolución.

4.5 días es posible pero condicional

El SAT promete devoluciones rápidas. 4.5 días es el promedio para declaraciones sin cambios. Pero no es garantía para todos. Si tu información precargada es correcta, sin modificaciones: 4.5 días es realista. Si haces cambios: tiempo de validación es incierto. Lo importante: presenta cuando necesites en abril. No hay ventaja de prisa. Pero sí hay ventaja de precisión. Datos correctos desde el inicio hacen diferencia.