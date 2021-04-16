Para la semana del 17 al 23 de abril, la SHCP eliminó el estímulo fiscal a las gasolinas Premium. Cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la ...

Para la semana del 17 al 23 de abril, la SHCP eliminó el estímulo fiscal a las gasolinas Premium. Cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los montos del estímulo fiscal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que aplicarán a partir del sábado 17 de abril y hasta el siguiente viernes. Hoy, la SHCP publicó los montos del estímulo a gasolinas para la semana del 17 al 23 de abril:

Combustible Porcentaje del estímulo Monto del estímulo Cuota (pesos/litro) Gasolina menor a 91 octanos (Magna) 30.31% $1.55 $3.56 Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) 0% $0 $4.32 Diésel 1.64% $0.09 $5.53

El cambio más importante para esta semana es que la gasolina Premium se quedó sin estímulo fiscal. Así, los contribuyentes deberán pagar 4.32 pesos por litro por concepto de IEPS para esta semana. En gasolina Magna, el porcentaje de estímulo bajó de 33.85% a 30.31%. Es decir, los contribuyentes pagarán 3.56 pesos por litro por concepto de IEPS.

Por último, el porcentaje de estímulo en diésel es de 1.64%. Así, pagarán 5.52 pesos por litro por concepto de IEPS.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/16/gasolina-premium-se-queda-otra-vez-sin-estimulo-fiscal/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.