Tras polémica contra el Infonavit, el INAI ordenó que toda persona con crédito Infonavit tiene derecho a su expediente. Luego de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajad...

Tras polémica contra el Infonavit, el INAI ordenó que toda persona con crédito Infonavit tiene derecho a su expediente. Luego de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) le negara a uno de sus derechohabientes el acceso a su expediente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó que toda persona con crédito Infonavit pueda tener acceso a su expediente, siempre y cuando lo solicite vía transparencia. Esta instrucción se dio después de que el INAI resolvió la impugnación de un particular, por lo cual, el Infonavit debe entregar al derechohabiente la copia del expediente de su crédito adquirido, incluyendo todos los documentos presentados, trámites realizados y sus datos personales.

Infonavit negó el expediente

En este caso, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, ya que el Infonavit le negó el acceso a su expediente, porque la credencial para votar presentada por la persona era inconsistente con la identificación oficial presentada en sus archivos. La comisionada a cargo del caso, Josefina Román Vergara, expuso que "el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, a través del acceso, la rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fija la propia legislación”. Para poder resolver el caso mencionado, la comisionada Román Vergara solicitó la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de corroborar la autenticidad de la credencial para votar del solicitante. Posterior a esto, el INE confirmó que la credencial presentada cuenta con un registro en la base de datos del padrón electoral.

La resolución

El INAI determinó que el Infonavit no debió negarle el acceso a su expediente, limitándose únicamente en la supuesta inconsistencia de la credencial para votar, puesto que el derechohabiente presentó los elementos mínimos para que se le otorgara el acceso a su expediente. Además, el Instituto advirtió que el Infonavit no proporcionó los elementos suficientes para negar el acceso a dicho expediente, ni tampoco llevó a cabo un análisis de las constancias que rodean el caso para determinar si este era o no procedente el acceso a los datos personales. Posterior a esta resolución, el INAI revocó la respuesta del Infonavit e instruyó a notificar al derechohabiente la disponibilidad de su expediente. Con información de El Universal e Hidrocálido Digital https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-personas-con-credito-infonavit-tienen-derecho-acceder-su-expediente http://www.hidrocalidodigital.com/el-infonavit-tiene-derecho-a-que-las-personas-puedan-acceder-a-su-expediente/

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