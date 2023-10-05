La tarde-noche del 2 de octubre, día de vencimiento para presentar el dictamen del IMSS, se presentaron una serie de intermitencias en la plataforma Algunos patrones están obligados a dictaminar e...

La tarde-noche del 2 de octubre, día de vencimiento para presentar el dictamen del IMSS, se presentaron una serie de intermitencias en la plataforma Algunos patrones están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social por un contador público autorizado. Esto lo deben hacer cuando cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, o cuando opcionalmente quieran dictaminar sus obligaciones. Esto lo establece el Artículo 16 de la Ley del Seguro Social. La fecha límite para presentar el dictamen de obligaciones en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue el 2 de octubre de 2023. El dictamen se presenta a través de internet, utilizando la herramienta Sistema de Dictamen Electrónico del IMSS (SIDEIMSS).

Intermitencias en la plataforma del IMSS

De acuerdo con Fiscalia, durante la tarde-noche de ese día de vencimiento se presentaron una serie de intermitencias en la plataforma del IMSS. Esto complicó la presentación del dictamen, lo cual fue motivo de preocupación por parte de patrones y dictaminadores. El artículo indica que las consecuencias de la omisión de la presentación o de su presentación extemporánea, conlleva desde multas hasta el desconocimiento de los efectos del propio dictamen. Pero en su artículo, Fiscalia informó que hacia finales de la fecha límite, el IMSS colocó en su página de internet, el siguiente aviso: Por eso, indicó que los datos a enviar al IMSS para este trámite eran los siguientes:

Nombre del patrón

RFC

Subdelegación que corresponde a su domicilio fiscal

Nombre del representante legal

RFC del representante legal

CURP del representante legal

Pantalla completa del incidente, utilizando cualquiera de los navegadores Edge, Google Chrome o Mozilla Firefox (en donde se vea la barra de tareas para validar el navegador que se está utilizando así como la fecha y hora del incidente).

Estos datos debían enviarse en 24 horas posteriores a que se envíe el reporte al IMSS, en la dirección de correo señalada en el aviso, que es [email protected]