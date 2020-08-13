El titular de Hacienda, puntualizó que la inversión del sector privado, en particular la de largo plazo, es central para el crecimiento y el desarrollo del país Arturo Herrera Gutierrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló durante su participación en la conferencia de Cumbre de Capital Privado 2020, organizada por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) que, ante la coyuntura creada por la pandemia, el país necesitará anclas para un rápido crecimiento económico, las cuales provendrán del sector privado. Explicó que el sector privado, tanto nacional como extranjero, invierte siete veces más que el sector público, inversión con la cual se obtiene un mayor bienestar para la población, ya que aumenta la infraestructura, así como mejora los servicios para los mexicanos. No obstante indicó que aunque la inversión del gobierno federal sea menor, funge como un importante catalizador para aumentar la base de inversiones en el país. Herrera dijo durante Cumbre de Capital Privado 2020 que "estamos viviendo la peor crisis financiera y de salud en un siglo, por lo que para que se dé una recuperación económica rápida en México es necesario contar con socios privados a largo plazo", según reporta el diario El Financiero. Asimismo, explicó que antes de declarar la victoria se tendrá que convivir con el virus COVID-19 alrededor de un año más, por lo que se deben fortalecer los sectores económicos que dan crecimiento a México, como el financiero, que es vital para reapuntar la economía. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/gobierno-tiene-100-mil-millones-de-pesos-para-adquirir-la-vacuna-contra-covid-19-amlo/ Ante la solicitud de Eduardo Cortina, presidente de la Amexcap, de dar certidumbre en el país respecto a la actual crisis económica, el secretario de Hacienda respondió que "se está trabajando en propuestas de reforma como la del sistema de ahorro para el retiro, en donde una mayor masa de ahorro de los trabajadores dan una base de ahorro para el país y así poder financiar inversiones de largo plazo", según El Financiero. En este sentido, Arturo Herrera agregó que "si vamos a tener ahorros de largo plazo van a estar financiando inversiones de largo plazo, y es que uno de los problemas en el país es la falta de infraestructura. La inversión privada extranjera y local es muy importante en México. El sector privado invierte más del 6 por ciento de lo que el gobierno, así que la mayor inversión en este país viene del sector privado, por lo que tenemos que encontrar una manera de promoverlo y crear un ambiente más amigable". Herrera añadió que el COVID- 19 presenta un desafío muy importante para México, ya que se requiere también una solución colectiva; es decir que todos debemos ejercer nuestra responsabilidad social, tal como lo es la reforma al sistema de pensiones. Aseguró que “en eso vamos a avanzar una vez que se haga la propuesta (pensiones) al legislativo y se tengan otras reformas. Nos enfocaremos parcialmente en los próximos meses en la pandemia, en la mitigación de la reforma y construir los pilares para el futuro del PIB de México y su crecimiento”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/estos-son-los-casos-en-que-si-puedes-cambiarte-al-rif/ https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1293590814212476928 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/suspenden-indefinidamente-eleccion-del-titular-de-la-prodecon/ Con información de Amexcap y El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-necesita-anclas-de-rapido-crecimiento-hacienda-pone-la-mira-en-socios-privados

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