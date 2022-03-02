En 2020 y 2021, con las denuncias de la autoridad fiscal sólo se lograron sentencias contra seis servidores públicos y tres contribuyentes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) demandó a 2 mil 308 personas ante la Fiscalía General de la República (FGR), de 2020 a 2021 por los delitos de evasión fiscal y corrupción. Sin embargo, una nota publicada por El Universal señala que con las demandas del SAT sólo se lograron sentencias contra seis servidores públicos y tres contribuyentes. Es decir, 0.39% del total. Las denuncias estuvieron vinculadas principalmente a delitos relacionados al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contrabando y equiparable al contrabando, impresión ilegal de comprobantes y faltas relativas a declaraciones, contabilidad y documentación.

Evolución de la actividad recaudatoria

La nota indica que lo anterior lo reveló el estudio Evolución de la actividad recaudatoria 2021 y programas y presupuesto 2022, que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados. El diario recordó que fue hasta el 2020 cuando el delito de evasión fiscal se consideró como grave, derivado de una reforma impulsada desde el Congreso de la Unión. Pero señaló que a pesar del endurecimiento de las penas, el SAT no ha sabido sustentar sus litigios penales. De acuerdo con El Universal, de los 2 mil 308 denunciados, quienes enfrentaron 2 mil 243 querellas, fueron vinculados a proceso 328. De ellos, 13 fueron servidores públicos, 163 personas morales y 152 físicas, pero sólo nueve tuvieron sentencia. “Durante la actual administración, el Sistema de Administración Tributaria ha redoblado esfuerzos para detectar redes criminales, determinar modus operandi y denunciar a los involucrados de alto nivel para un combate real a la corrupción”, indica el informe. El diario indica que el informe del SAT puntualiza que para 2022 se dará continuidad a la campaña anticorrupción, “que tiene por objetivo dar a conocer sanciones, así como fortalecer la cultura de prevención y el combate a la corrupción”. La prioridad, señala el documento, “es mostrar que esta práctica es una falta de ética, tanto de los servidores públicos como de los contribuyentes, y tiene consecuencias negativas.