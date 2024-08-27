Para que los gastos educativos sean deducibles, las instituciones deben contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios y emitir una factura electrónica En México, existe un beneficio fiscal que permite a las personas físicas deducir ciertos gastos escolares en su declaración anual de impuestos. Este beneficio está diseñado para aliviar la carga económica que representan los pagos de colegiaturas en instituciones privadas. Con el inicio del ciclo escolar 2024-2025, es importante recordar el beneficio fiscal para disminución de los gastos escolares. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los límites permitidos de dicho beneficio fiscal por nivel educativo, son los siguientes:

Preescolar: 14,200 pesos

Primaria: 12,900 pesos

Secundaria: 19,900 pesos

Bachillerato o su equivalente: 17,100 pesos.

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, indicó que el transporte escolar es deducible sólo si es un gasto obligatorio. Además, destacó que los gastos de inscripción o reinscripción, útiles escolares y uniformes no son deducibles. En la conferencia de prensa de agosto del IMCP, el especialista dijo que para que los gastos educativos sean deducibles, las instituciones deben contar con el reconocimiento de validez oficial de estudios y emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o factura electrónica. Silva Briceño recordó lo anterior, para que los contribuyentes aprovechen adecuadamente las deducciones fiscales disponibles y cumplan con los requisitos establecidos por las disposiciones vigentes.