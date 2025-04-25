El Club Santos Laguna confirma una orden de aprehensión contra su dueño Alejandro Irarragorri por presunta defraudación fiscal, mientras denuncia presión indebida del ámbito penal sobre un tema adm...

El Club Santos Laguna confirma una orden de aprehensión contra su dueño Alejandro Irarragorri por presunta defraudación fiscal, mientras denuncia presión indebida del ámbito penal sobre un tema administrativo El Club Santos Laguna reconoció que existe una orden de aprehensión contra su propietario, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, debido a su inasistencia a una audiencia judicial en Torreón, Coahuila, donde se ventila una denuncia por defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. Mediante un comunicado oficial, el equipo lagunero confirmó la situación jurídica, pero advirtió sobre una presunta presión judicial de la Fiscalía General de la República (FGR), al trasladar un conflicto de naturaleza administrativa al ámbito penal.

Contexto del caso

Según la información proporcionada:

El juez de Distrito, Luis Alfredo Mendoza García , convocó inicialmente una audiencia virtual el 20 de marzo , a la cual Irarragorri compareció.

, convocó inicialmente una audiencia virtual el , a la cual Irarragorri compareció. Durante la videoconferencia, el juez canceló la diligencia y ordenó una nueva audiencia presencial para el 24 de marzo .

para el . El empresario no asistió a la nueva fecha, y como consecuencia, fue declarado "evadido de la justicia".

No obstante, el Club Santos Laguna argumenta que no existió un apercibimiento formal que obligara legalmente a su dueño a acudir de forma presencial, por lo que, en su opinión, no se justifica la medida cautelar dictada.

Postura de Santos Laguna

La institución futbolística emitió un mensaje contundente:

“Reiteramos nuestra plena convicción de que hemos actuado con estricto apego a la ley. Esta diferencia interpretativa sobre una norma fiscal debe dirimirse en el ámbito administrativo, no penal”.

Además, enfatizaron la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia como pilares fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Acciones legales

El cuerpo legal de Alejandro Irarragorri ya promovió una demanda de amparo para proteger sus derechos fundamentales, argumentando que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento durante la emisión de la orden de aprehensión.

Resumen del caso

Elemento Detalle Denuncia Defraudación fiscal superior a 17 millones de pesos Audiencia inicial 20 de marzo de 2025 (virtual, cancelada por el juez) Audiencia presencial 24 de marzo de 2025 (inasistencia de Irarragorri) Situación legal Orden de aprehensión girada, demanda de amparo presentada

Defensa

El caso de Alejandro Irarragorri pone en evidencia una vez más la delicada relación entre temas fiscales y procedimientos penales en México. Mientras el Club Santos Laguna defiende la legalidad de sus actos y denuncia presiones indebidas, será tarea del Poder Judicial resolver conforme a derecho las acusaciones que pesan sobre el empresario deportivo.