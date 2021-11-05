El límite a deducción de donativos obstaculiza acciones filantrópicas, afectando a sectores vulnerables, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil. Con la Miscelánea Fiscal para 2022, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, los donativos se incluyeron en el límite global para deducciones personales, establecido en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR):

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto.

Lo anterior no aplicaba para los donativos, pero con la Miscelánea Fiscal para 2022 se incluyeron los donativos en el límite global de deducciones personales, que aproximadamente es equivalente a 163,000 pesos. Dentro de estos deducibles se encuentra gastos médicos, seguros de vida, hipoteca, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, entre otros.

¿Cómo afecta el límite a deducción de donativos?

La directora del Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), Lucía Salcedo, dijo a Proceso que ya no tendrá la opción de destinar el 7% de sus ingresos anuales a donativos y deducirlos de impuestos. Dicha organización sin fines de lucro dedicaba parte de su tiempo a distribuir de manera gratuita implementos de seguridad en hospitales públicos para el personal sanitario. “Dependemos en 40% de nuestros ingresos de las personas físicas, por eso la Miscelánea Fiscal nos va a perjudicar, porque la deducción fiscal era un incentivo, porque contribuía para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y su aportación era deducible de impuestos, y esto ya no va a pasar”, comenta. Además, mencionó que han tenido presencia en lugares en los que la autoridad no llega, en los cuales cuentan con problemas de suministro de agua, drenaje y en donde algunas personas han perdido su patrimonio. “Un empresario nos donó mascarillas, cubrebocas, overoles, cubre zapatos, respiradores, y de mayo a noviembre nos dedicamos a entregar ese material a médicos y enfermeras a quienes sus dependencias, de Ecatepec e Ixtapaluca, no les aportaban esos materiales de seguridad”, mencionó. Por su parte, la directora de la Asociación Alternativas y Capacidades, Lucía Hidalgo, mencionó que dar incentivos es una política que propicia que la filantropía, mientras que la evasión es una narrativa totalmente ajena a las organizaciones que ayudan a la población.

Organizaciones de la sociedad civil en riesgo

De acuerdo con El País, más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil en México atienden problemáticas como violencia a las mujeres, atención a diversos tipos de discapacidad, atención a personas en situación de calle, ayuda a migrantes o apoyo a personas de escasos recursos, entre varios cientos de causas. De estas asociaciones, más de 5,000 perciben casi la totalidad de sus ingresos de donativos de personas físicas, según datos del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que la mayoría de los contribuyentes no alcanza el tope de deducción de sus gastos y casi nadie dona el 7% de su ingreso a organizaciones, la desaparición del incentivo supondría una afectación para millones de personas. Para Ricardo Bucio, presidente del Cemefi, el Estado no tiene la capacidad de brindar los servicios que ya dan las asociaciones. “Si se debilitan estos servicios hay un problema muy grande para las instituciones públicas, pero no solo eso, sino que puede costar la vida de las personas”, expuso vía telefónica al diario.

Con información de Proceso y El País. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/10/28/la-reforma-fiscal-duro-golpe-la-poblacion-vulnerable-274794.html https://elpais.com/mexico/2021-10-20/la-miscelanea-tributaria-pone-en-riesgo-a-las-organizaciones-civiles-de-mexico.html

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