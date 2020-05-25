El SAT publicó la guía de llenado para la declaración de retenciones por plataformas tecnológicas. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una guía de llenado para ...

El SAT publicó la guía de llenado para la declaración de retenciones por plataformas tecnológicas. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una guía de llenado para la declaración de retenciones por plataformas tecnológicas. En su página oficial, el SAT explica que las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen el uso de plataformas tecnológicas a personas físicas para prestar de forma independiente el servicio de transporte terrestre de pasajeros o entrega de alimentos preparados deben presentar esta declaración. Además, deben hacerlo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectuó la retención.

El objetivo de la declaración es informar las retenciones de ISR e IVA efectuadas, relacionando el monto retenido con la clave en el RFC y el nombre de la persona física que prestó estos servicios a través de dichas plataformas.

¿Qué dice la guía de llenado para la declaración de retenciones por plataformas tecnológicas?

El documento cuenta con los siguientes apartados:

Acceso al sistema: contraseña e.firma e.firma portable

Menú principal: Declaración de retenciones por el uso de plataformas tecnológicas

Llenado de declaración: Captura manual de registros Carga masiva de registros Vista previa Envío de la declaración

Impresión de acuse

Consulta de declaración

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