Una propuesta del Paquete Económico busca que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la ...

Una propuesta del Paquete Económico busca que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales. Una de las propuestas busca limitar los donativos que otorgan las personas físicas a entidades autorizadas para emitir recibos deducibles para la base del ISR. Para esto, los donativos se incluirían dentro del Límite Global para Deducciones Personales.

¿En qué consiste la propuesta?

Actualmente, el Límite Global para Deducciones Personales establece que una persona física puede deducir lo que resulte menor entre el 15% de sus ingresos acumulables o cinco UMAS elevados al año. Además de este límite, una persona física también puede deducir como donativos, aportaciones adicionales a programas de ahorro para el retiro y colegiaturas, por ejemplo. De acuerdo con Rafael Chapa Vázquez, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, en total se pueden deducir en el límite global cerca de 163 mil pesos. Además, los donativos y los otros conceptos tienen un límite propio de 7% sobre los ingresos acumulables declarados el año anterior. Sin embargo, la propuesta plantea que los donativos se cuenten dentro del Límite Global para Deducciones Personales. De acuerdo con Chapa, esto inhibirá las donaciones, ya que el monto máximo para las deducciones se alcanzará rápidamente. Además, esto eliminaría el incentivo de la deducción para hacer donaciones a distintas donatarias autorizadas. El especialista espera que el cabildeo por parte de las donatarias autorizadas logre revertir o disminuir el alcance de esta propuesta. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/limitaran-deduccion-por-hacer-donativos/ar2264687 https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/09/23/rafael-chapa-vazquez-limitaria-reforma-fiscal-2022-la-deduccion-de-donativos-a-personas-fisicas/

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