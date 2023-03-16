Esta práctica puede generar multas, inconsistencias en la información, acusaciones de fraude y cancelación del sello digital, señalan especialistas Declarar en ceros significa que un contribuyente presenta su declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicando que no ha tenido ingresos ni ha realizado operaciones que generen impuestos en un periodo fiscal determinado. En otras palabras, el contribuyente reporta que no ha generado ningún tipo de ingresos durante ese periodo. Presentar una declaración en ceros es adecuado cuando el contribuyente no ha tenido ingresos durante el periodo correspondiente. Sin embargo, algunos contribuyentes presentan declaraciones en ceros aunque hayan tenido ingresos, lo que puede tener graves consecuencias y riesgos. (Imagen: El Contribuyente) Entre las posibles consecuencias de presentar una declaración en ceros cuando se han tenido ingresos se encuentran las siguientes: • Multas y sanciones: Los contribuyentes tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos en tiempo y forma, incluso si no han generado ingresos. Si no cumplen con esta obligación o presentan información falsa, pueden ser sancionados y multados. • Inconsistencias en la información: Presentar una declaración en ceros puede generar inconsistencias en la información que el SAT tiene sobre un contribuyente. Si un contribuyente ha presentado declaraciones de ingresos en periodos anteriores, pero en un año posterior presenta una declaración en ceros, puede llamar la atención del SAT y ser objeto de una revisión. • Pérdida de beneficios fiscales: Al presentar una declaración en ceros, los contribuyentes pierden la oportunidad de aprovechar los beneficios fiscales disponibles para ellos, como deducciones y créditos fiscales. Estos beneficios pueden ser utilizados para reducir la cantidad de impuestos que deben pagarse y, en algunos casos, incluso generar un saldo a favor. • Acusaciones de fraude: Si un contribuyente presenta una declaración en ceros sin haber tenido ingresos, puede ser acusado de brindar información falsa y ser objeto de investigaciones y sanciones más severas. • Cancelación del sello digital: Presentar información falsa puede llevar a la cancelación del sello digital para emitir facturas, lo que puede afectar gravemente la operación del negocio. Especialistas de Konfío advierten que si se generó al menos un CFDI que demuestre un ingreso, es mejor no presentar la declaración en ceros, ya que no será coherente para la autoridad fiscal que suceda eso sin haber generado una venta o gasto.