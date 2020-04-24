Se confirma la renuncia del titular de la Administración General de Aduanas. La periodista Leticia Robles de la Rosa aduce varias explicaciones al respecto. Ante las especulaciones de la posible re...

Se confirma la renuncia del titular de la Administración General de Aduanas. La periodista Leticia Robles de la Rosa aduce varias explicaciones al respecto. Ante las especulaciones de la posible renuncia de Ricardo Ahued como titular de la Administración General de Aduanas, se ha confirmado mediante en el sitio oficial del Senado de México su reincorporación al parlamento de Veracruz, dejando dudas sobre las causas de la dimisión a su cargo anterior. Ahued fue designado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 27 de mayo de 2019, en sustitución de Ricardo Peralta, quien fue nombrado como el nuevo titular de una subsecretaría de Gobernación. Con Ahued van dos titulares que se retiran de ese mismo cargo en este sexeni0.

Qué lo obligo a tomar esta decisión

En Twitter, la periodista Leticia Robles de la Rosa asegura que uno de los motivos de la renuncia de Ahued son los altos indices de corrupción dentro de la administración general de aduanas del SAT, con los que no estaba conforme. También menciona una disputa fuerte entre Ahued y Manuel Bartlett, debido a que negó la autorización para el ingreso aduanal de equipo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que Barlett es director. Dicho enfrentamiento supuestamente terminó con Bartlett pidiendo intervención presidencial. A la par, dice que Ahued tuvo diferencias con otros representantes dependencias, como la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro. Como la situación era insostenible, dicen, decidió reincorporarse al parlamento de Veracruz. https://twitter.com/letroblesrosa/status/1253372386172375040

¿Ahued Infectado por covid-19?

Robles de la Rosa también afirma que en un documento interno del SAT, fechado el pasado 15 de abrily firmado por Buenrostro, se reconoce que Ahued declaró presentar síntomas de enfermedad respiratoria. Por tanto, se le conminó a guardar resguardo domiciliario hasta el 30 de abril, tiempo durante el cual sus funciones serían cumplidas por los administradores centrales y administradores de las aduanas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/stps-continuara-inspecciones-a-empresas-durante-fase-3-de-la-pandemia/

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