Una legisladora federal del PRI presentó una iniciativa de reforma para eliminar el IVA a las mascarillas. La diputada Cynthia López Castro, integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA) en la que se proponer dar tasa cero a los cubrebocas. El cambio planteado establece que no se cobre el impuesto del 16% de IVA en estos productos, con el argumento de que se han convertido en un artículo básico para evitar contagios y propagación del coronavirus. López Castro menciona que estos productos han sido una medida efectiva en contra del virus, sin embrago, el precio de un paquete de cubrebocas KN95 al público en general oscila entre los 699 pesos, de los cuales, 111.84 % se va en concepto de IVA; aun así, si se compra por pieza en la calle, su precio es de 22 pesos, de los cuales 3.04 pesos son de impuesto. “Este año, el salario mínimo en México es de 141.70 pesos al día, es decir 4 mil 251 pesos al mes. Comprar 1 caja de cubrebocas KN95 al mes para una persona, representaría 16.44 por ciento del salario mínimo mensual. Para una familia de 3 personas representa casi el 50 por ciento del ingreso”, comenta. Además, indica que con esta reforma se garantiza que los mexicanos formen parte de una política para prevenir la propagación del virus, así como aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos para adquirir mascarillas, lo puedan hacer de una manera más fácil.

Piden apoyo a todos los partidos

La legisladora pidió a los legisladores de Morena y otros partidos respalda su propuesta para garantizar el acceso a la salud como lo establece la Constitución. "Quiero ver que los diputados de Morena se nieguen a esta medida, que no encuentro argumento alguno para que digan que no, ahora que es un artículo necesario para evitar el avance de la pandemia", menciona. También mencionó que espera el apoyo a la propuesta por parte de legisladores del PAN y PRD, así como de un grupo mayoritario de Morena, PVEM y PT, puesto que esta reforma no generaría un impacto importante en cuanto a ingresos público y solicitó el apoyo de la ciudadanía con el hashtag #CubrebocasSinIVA. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/proponen-diputados-tasa-cero-de-iva-para-cubrebocas/ar2277960 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/14/politica/propone-pri-quitar-iva-a-cubrebocas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.