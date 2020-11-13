De acuerdo con expertos y representantes del sector empresarial, la reforma al outsourcing pondrá en peligro empleos y la exportación del país. En la conferencia mañanera de ayer, el presidente And...

De acuerdo con expertos y representantes del sector empresarial, la reforma al outsourcing pondrá en peligro empleos y la exportación del país. En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmó una reforma al outsourcing, también conocido cómo subcontratación. Según la exposición que ofreció la secretaria del Trabjo y Previsión Social (STPS) en esa conferencia mañanera, la iniciativa pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. Para ello se valdrán de tres ejes:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Además, la reforma incluye multas más severas para las empresas que no cumplan, a las que se procesará por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que deduzcan impuestos.

Especialistas ven problemas en reforma al outsourcing

Rápidamente, especialistas han levantado la voz contra esta reforma. En entrevista con Reforma, Germán de la Garza, socio líder de Servicios Laborales de Deloitte, explicó que la medida afectará fuertemente al insourcing; es decir, cuando se crea una empresa para administrar personal dentro de un mismo grupo empresarial. Según el especialista, estas empresas están constituidas formalmente; además, dijo que una gran parte de los grupos empresariales del país utilizan el insourcing. Otro problema es el momento en el que implementarán el cambio. En entrevista con el mismo medio, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, dijo que la reforma podría afectar la generación de empleo y la inversión. Según el especialista, lo que el país más necesita en este momento es generar empleos y atraer inversión. Por último, está el tema de las multas. Diego García Saucedo, de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, dijo en entrevista con Reformaque se proponen multas de 50 mil UMAS. Esto es casi cuatro millones de pesos; según García Saucedo, nunca se habían visto multas elevadas en temas laborales.

Iniciativa privada tampoco acepta propuesta

Además de los especialistas, los representantes del sector empresarial también están inconformes con la medida. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo. https://twitter.com/gdehoyoswalther/status/1326902417930276867?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326902417930276867%7Ctwgr%5E&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F11%2Fcoparmex-califica-de-traicion-a-la-iniciativa-privada-la-reforma-al-outsourcing%2F En una sesión de Parlamento Abierto en 2019, se llegó a un acuerdo para hacer un consenso con las empresas antes de hacer cualquier modificación al outsourcing. Sin embargo, como señala Gustavo de Hoyos Walther, no se cumplió el acuerdo. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la propuesta, además de incumplir el compromiso, pondrá en riesgo trabajos. https://twitter.com/cceoficialmx/status/1326999096217853953

El CCE dice que la medida también podría perjudicar las exportaciones del país. Esto porque industrias muy importantes como automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero utilizan el outsourcing frecuentemente.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/impedira-el-fisco-subcontratacion/gr/ar2070125?md5=ec1d5e5e53c30027e1e08db5a3cd9628&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-viola-acuerdo-previo-con-empresas-al-presentar-iniciativa-para-regular-outsourcing-ip

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