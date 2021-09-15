La autoridad pasaría en automático al RESICO, a los contribuyentes que recién se registraron en el RFC, y aquellos que quisieran salirse del régimen deberán presentar un aviso. Como parte de la pro...

La autoridad pasaría en automático al RESICO, a los contribuyentes que recién se registraron en el RFC, y aquellos que quisieran salirse del régimen deberán presentar un aviso. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). La propuesta fue anunciada por primera vez en agosto, por Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con la entrada en vigor del nuevo régimen, que es opcional, se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el régimen puede ser atractivo para algunos contribuyentes, pero no para todos.

¿Qué contribuyentes entrarían en automático al RESICO?

El artículo indica que las disposiciones transitorias de la iniciativa de reforma propuesta, establecen que aquellos contribuyentes que se hayan inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) durante 2019, 2020 y 2021, se considerará como si hubieran ejercido la opción, salvo que manifiesten su intención expresa de abandonar el mismo. Fiscalia advirtió que se debe tener cuidado con lo anterior, porque para estos contribuyentes que recién se registraron en el RFC, la autoridad los estaría trasladando al RESICO de forma automática, y aquellos a quienes no les convenga este cambio deberán presentar un aviso manifestando su salida del régimen. Aún falta ver cómo queda esta disposición una vez que haya terminado el proceso legislativo, el cual apenas ha iniciado, pero es un punto importante al cual se le debe dar especial seguimiento.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16268

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