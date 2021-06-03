Se sugiere leer el cuestionario para ingresar las actividades en el REPSE, para recopilar con anticipación la documentación e información que se solicita.

El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13].

Requisitos de las empresas de servicios especializados

Para poder ofrecer los servicios mencionados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas (REPSE). Y entre los requisitos que se piden para que las empresas se puedan registrar en el padrón se encuentran los siguientes:

Se solicitan los datos del objeto social de la persona moral, así como cargar un archivo PDF donde se resalten las actividades que se desea registrar en el padrón. Éstas serán las únicas por las que se podrá ser subcontratado.

Se debe ingresar de manera individual cada una de las actividades, del objeto social, que se deseen registrar en el padrón. Pero únicamente se podrá solicitar el registro de actividades contenidas en el objeto social del acta constitutiva.

Cuestionario para ingresar las actividades en el REPSE

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, para cada una de las actividades a registrar en el padrón, se solicita llenar un amplio cuestionario. Por eso, se sugiere leer el cuestionario para ingresar las actividades en el REPSE, para recopilar con anticipación la documentación e información que se solicita. A continuación se reproduce el cuestionario para ingresar las actividades, que fue publicado en la nota, para que los solicitantes puedan, con anticipación, prepararse para el llenado y conclusión del trámite.

1. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

¿Forma parte de alguna institución, gremio, asociación o cámara relacionada con su actividad especializada? Sí Nombre No ¿Cuál es el rango salarial de los trabajadores de su empresa que prestan este servicio especializado? 1 a 1.5 SM 1.6 a 2.5 SM 2.6 a 3 SM Más de 3 SM ¿Cuántos recibos de pago de nómina recibe el trabajador por periodo trabajado? Un recibo de nómina por periodo quincenal o inferior Dos o más recibos de nómina por periodo quincenal o inferior ¿Se entrega a las personas trabajadoras sus recibos de nómina por cada periodo quincenal o inferior trabajado? Sí No ¿Qué tipo de contrato tienen las personas trabajadoras y en qué porcentaje? Individual Porcentaje 100 Colectivo Contrato - Ley ¿De quién reciben las instrucciones los trabajadores que prestan los servicios especializados? De personal de la empresa en la cual prestan el servicio especializado De personal de su empresa ¿Qué vigencia tienen los contratos firmados con los trabajadores que prestan servicios especializados en su empresa? 3 meses o menos De 3 a 6 meses De 6 meses a un año De un año en adelante ¿Qué antigüedad en promedio tiene el personal en su empresa? 6 meses o menos De 6 meses a un año De un año en adelante ¿En los últimos tres años se ha pagado la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) al personal de su empresa? Sí Promedio en días de salario del trabajador No ¿Su empresa requiere la contratación de personal extranjero para la prestación de los servicios? Sí Número promedio de personas No ¿Su empresa subcontrata personal para la prestación de sus servicios especializados? Sí No

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿La actividad de su empresa tiene clase de riesgo nivel IV o V del Catálogo de Actividades para la Clasificación de las Empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo del IMSS? Sí No ¿En qué periodo se realizó el último recorrido de la Comisión de Seguridad e Higiene? Hace 6 meses o menos Hace 6 meses a un año Más de un año ¿Cuántas incapacidades por accidente de trabajo ha reportado en los últimos 2 años? Ninguna 2 o menos 3 a 5 Más de 5

3. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

¿Cuál es el nivel de capacitación requerido por los trabajadores de su empresa para la prestación de servicios especializados? Alto Medio Bajo Describa brevemente los principales rubros de capacitación requerida por el personal. Campo abierto para redactar. Describa cuáles son las habilidades técnicas que deben contar los trabajadores para desempeñar sus funciones y prestar el servicio especializado. Campo abierto para redactar. ¿Su empresa requiere que los trabajadores cuenten con algún tipo de certificación para desempeñar sus funciones? Mencione en qué, señalando si la capacitación es orientada al personal administrativo, técnico o especialistas. Sí Personal administrativo Personal técnico Personal especialista No ¿Cuenta con registro en el SIRCE (Sistema de Información de Capacitación Empresarial) de los programas de capacitación en el centro de trabajo? ¿Cuál es su folio de registro? Sí Folio de registro No

4. OTRAS

¿Su empresa cuenta con equipo, software especializado o herramienta especializada para realizar sus funciones? Sí Arrendado Propio Descripción No ¿Su empresa cuenta con maquinaria especializada para realizar sus funciones? Sí Arrendado Propio Descripción No ¿Con qué patrimonio cuenta su empresa? Inmuebles Maquinaria Equipos tecnológicos Herramientas Patentes Otro(s) Ninguno ¿Su empresa cuenta con alguna certificación para acreditar su especialización? Sí Descripción No ¿Su empresa requiere de algún permiso y/o licencia para desempeñar sus funciones especializadas? Sí Descripción No ¿Se requiere algún tipo de permisos o licencia para que sus trabajadores realicen su actividad? Sí Descripción No ¿Cuál es el nivel de escolaridad mínimo requerido para que sus trabajadores realicen la actividad especializada? Secundaria o menor grado Preparatoria, su equivalente o mayor grado ¿Qué intensidad de uso tecnológico requiere su actividad? Alto Medio Bajo ¿Por cuánto tiempo su empresa ha desempeñado el servicio especializado? Un año o menos Más de un año ¿Cuántos años en promedio tienen de experiencia los trabajadores de su empresa que realizan las funciones especializadas? Cero a dos años Dos a cinco años Cinco a ocho años Ocho años o más ¿A cuántas empresas ha prestado sus servicios en los últimos 12 meses? Una o menos Dos a diez Diez a cincuenta Cincuenta o más ¿Los trabajadores de su empresa dedican tiempo completo para realizar las actividades especializadas con la empresa beneficiaria? Sí No ¿Dentro de su empresa existen servicios u obras especializadas que sean otorgados por externos? En caso de ser así señale dichos servicios. Sí Descripción No ¿Su empresa tiene contratos vigentes en los cuales provea la prestación de servicios u obras especializados? Sí Nombre Razón social Domicilio Tipo de Servicio Número aproximado de trabajadores puestos a disposición de la contratista No

5. EXTRA

¿Cuántas personas tiene contratada su empresa para esta actividad? – Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15745

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.