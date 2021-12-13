La STPS recientemente inició los trabajos para la tercera y última etapa de implementación de la Reforma Laboral.

El 1 de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Dicha reforma laboral se está implementando por etapas. El objetivo es que en 2022 se implemente la tercera y última etapa, para que todas las entidades federativas estén operando con los cambios previstos.

Inician los trabajos para la última etapa de la reforma laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente inició los trabajos para la tercera y última etapa de implementación de la reforma. La dependencia informó que la última etapa de implementación de la reforma laboral arrancó con la celebración de la primera reunión de coordinación interinstitucional. En dicha reunión participaron autoridades de 11 estados, en los que entrará en vigor el próximo año el nuevo modelo de justicia laboral. Con esto cubrirá todo el territorio nacional. La sesión estuvo encabezada por la titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, quien destacó que actualmente cuentan con la experiencia de las anteriores entidades federativas, lo que permitirá la generación de estrategias para lograr una implementación exitosa. Con esta etapa de la reforma laboral, en la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, comenzarán operaciones los centros de conciliación local y federal, así como los tribunales laborales federal y locales. A estas entidades se suman Baja California, Baja California Sur y Guerrero en el ámbito local, estados donde el Centro Federal Laboral y los tribunales federales laborales operan desde el 3 de noviembre pasado. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2021.

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