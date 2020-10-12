Los recursos obtenidos por el IEPS no se invierten en contrarrestar a la salud el daño que producen. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) es una contribución que se implementó a ...

Los recursos obtenidos por el IEPS no se invierten en contrarrestar a la salud el daño que producen. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) es una contribución que se implementó a fin de desincentivar el consumo de los productos que causan un perjuicio para la salud, que a su vez, provocan enfermedades con altos costos para el sistema de salud de México. Uno de los objetivos del IEPS es subsanar estos costos de atención de las enfermedades causadas por tabaquismo, exceso de alcohol y la obesidad. De acuerdo con datos de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, todo esto cuesta 555 mil millones de pesos al año. A diferencia de los gravámenes del ISR o el IVA que son generales, el IEPS debe tener un destino específico y es importante para los consumidores conocer a dónde depara esa ingreso, explicaHéctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en entrevista con Expansión. “En el caso del IEPS resulta decepcionante que cambian los precios, pero luego van a parar los recursos a una bolsa general. En este aspecto los consumidores debieran cuestionar por qué les cobran un impuesto y para qué se está invirtiendo el dinero”, expuso el director general del CIEP.

¿Qué productos pagan IEPS?

Este impuesto se aplica aproductos como el tabaco, el alcohol, bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico como galletas y botanas. Sin embargo, Villarreal enfatizó que el gobierno sólo destina 5.8% de lo que recauda del IEPS a los cigarros a combatir el tabaquismo, el cual debería ser su objetivo principal. Aunque también se aplican gravámenes especiales a la gasolina y el diésel, en la Ley del IEPS no existe una cláusula donde se estipule que ese recurso recaudado vaya etiquetado para enfrentar la contaminación que provocan los combustibles fósiles. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, afirmó que la Secretaría de Hacienda siempre se ha negado a etiquetar todos los recursos; en la propuesta de Ley de Ingresos del 2015, 2016 y 2017 se incluyó un acotación donde se dice que se espera que una cantidad recaudada por estos impuestos especiales se destine a salud y acceso a agua. Sin embargo, los legisladores “han fallado en destinar el recurso, la intención queda clara en la Ley de Ingresos, pero no en la de Egresos”, dijo a El Economista. En 2019, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda recaudó 297 mil millones de pesos por IEPS a gasolinas.

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