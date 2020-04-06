Además, para prevenir la propagación de contagios, el gobierno federal sólo permitirá que se alojen quienes viajan por negocios. Después de la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, se especificó qué actividades se tenían que suspender y qué actividades debían de seguir. Sin embargo, no se había especificado lo que pasaría con el sector turismo, hasta ayer. La Secretaría de Salud (SS) junto con la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer un protocolo para que los hoteles continúen dando servicio durante la cuarentena obligatoria. Asimismo, dieron a conocer los lineamientos que deberán seguir los centros de hospedaje del país durante la emergencia sanitaria que se vive en México y el mundo. El documento, titulado Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y extranjera que se encuentran en territorio nacional mexicano en centros de hospedaje durante la cuarentena obligatoria por COVID-19, determina que “ningún centro de hospedaje, plataforma de alojamiento ni agencias de viajes en línea podrán tomar reservaciones durante el periodo de contingencia”. Únicamente se podrán tomar huéspedes con actividades económicas esenciales como viajes de negocios. En consecuencia, los hoteles que decidan permanecer abiertos con estas medidas, sólo podrán recibir a este tipo de huéspedes con un comprobante de la empresa especificando su actividad para que se pueda constatar que se trata de una actividad planteada como esencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, dichos hoteles únicamente podrán utilizar un 15% de su capacidad total. https://twitter.com/SECTUR\_mx/status/1246135907960283136?s=20

Preocupación en el sector hotelero

Organizaciones como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, entre otras, han demostrado su preocupación, ya que se esperan pérdidas millonarias y consecuentemente de empleos directos e indirectos. La AMHM, en su informe semanal indicó que la caída de ocupación de su sector ha caído “dramáticamente”, pues su indice de ocupación oscila entre el 2 y el 6%. Aunque destacó que estas cifras cambiarán porque aún no cuentan con los datos precisos de Sinaloa y Baja California Sur. Esta misma asociación dio a conocer que la cifra de hoteles cerrados al 1 de abril es de 645, y que los lugares más afectados son la Ciudad de México y Cancún; además considera que de seguir esta tendencia, las micro y las pequeñas empresas hoteleras no podrán cumplir con sus obligaciones fiscales ni con el pago de servicios. De acuerdo al CNET, durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando el sector hotelero normalmente tiene una actividad intensa, mil 143 hoteles permanecerán cerrados, lo que pondría en peligro más de 100 mil empleos. Por ello, los hoteleros pidieron a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, que intercediera por ellos para perdonarles durante al menos tres meses el pago de cuotas patronales. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Nuevo León, Alejandro Garza Elizondo, apuntó que hay 107 hoteles en la entidad, en la que laboran 20 mil empleados de manera directa y otros 45 mil de manera indirecta. Hasta la fecha, debido a la contingencia, han cerrado 11 hoteles.

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