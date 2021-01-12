El SAT lanzó una aplicación para presentar los avisos sobre los estímulos fiscales. El 30 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Fede...

El SAT lanzó una aplicación para presentar los avisos sobre los estímulos fiscales. El 30 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se introdujeron estímulos fiscales para efectos del impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) en la frontera sur del país, análogos a los que desde el inicio de su gobierno se establecieron en la región fronteriza norte. La vigencia del decreto empezó el 1 de enero de 2021 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿En qué consisten los estímulos fiscales?

En lo que respecta al IVA, los beneficiados que enajenen productos o presten servicios dentro de los municipios considerados en el decreto, podrán reducir el IVA de sus productos a la mitad, con lo que sus clientes pagarán una tasa de IVA de sólo el 8%.

Para el estímulo del ISR, sólo tendrán que pagar dos terceras partes del impuesto generado por los ingresos generados en dicha región. La reducción de impuestos es únicamente por los ingresos y ventas realizadas en la zona.

Aquí puedes leer más sobre cómo acceder a estos estímulos.

SAT lanza aplicación para acceder a los estímulos

Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una aplicación mediante la cual se presentarán los avisos para aplicar los beneficios fiscales; es decir, los contribuyentes ya pueden iniciar su registro en la zona franca de la frontera sur. En un comunicado, el fisco explicó la función de la aplicación.

Estímulos fiscales para la región fronteriza norte y sur Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto donde se modifica el diverso de estímulos fiscales para región fronteriza norte y el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur, el día 30 de diciembre de 2020; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá a disposición de las y los contribuyentes, a partir del 11 de enero del 2021, la aplicación electrónica mediante la cual se presentarán los avisos para aplicar los beneficios fiscales relativos al impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA), que prevén dichos Decretos. Tratándose de aquellos contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2020, se encuentren activos en el Registro Federal de Contribuyentes y cuenten con el estímulo fiscal en materia del impuesto al valor agregado (IVA), contenido en el Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, podrán facturar con una tasa de 8 % de IVA, a partir del 1 de enero de 2021, beneficio que se encontrará supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en el Decreto.

Puedes revisar el comunicado en este enlace. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-lanza-aplicacion-para-facturar-iva-del-8-en-frontera-sur

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