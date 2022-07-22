Las empresas bajaron las remuneraciones de los trabajadores para no asumir mayores costos al regularizarlos con la reforma al outsourcing. Casi 700 mil trabajadores que se encontraban contratados por outsourcing tuvieron una reducción salarial, a diferencia de la mayoría de los casos en los que tuvieron un 10 por ciento de incremento, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según el IMSS, a raíz de la reforma se han reportado 2.9 millones de migraciones de trabajadores subcontratados que obtuvieron contrataciones directas con empresas. De éstos, 45 por ciento tuvieron incremento salarial mayor o igual a 10 por ciento. Otro 31 por ciento tuvo un incremento salarial menos a 10 por ciento, pero se detectó que 24 por ciento tuvo decremento salarial. De acuerdo con El Financiero, lo anterior podría derivar a que las empresas bajaron las remuneraciones de los trabajadores para no asumir mayores costos al regularizarlos con la reforma a la subcontratación. Norma Gabriela López Castañeda, directora de Inscripción y Recaudación del IMSS, explicó que las empresas pudieron haber hecho una "trampa" con los salarios para evitar una prima de riesgos de trabajo alta, además de que tampoco presentaron una sustitución patronal. "En un primer acercamiento que tuvimos con los empleadores, nos comentaron que se trataba de salarios variables, en algunos casos así ocurrió, se ajustaron al final del bimestre, pero tenemos un universo de cerca de 700 mil trabajadores que tuvieron una minusvalía en su salario" señaló.

Poco incremento salarial

De acuerdo con El Economista, el 77% de los trabajadores ha tenido un leve incremento salarial. De quienes han vivido la transición laboral, 1.2 millones gana 12% más en promedio, es decir, pasaron de tener un salario base de cotización de 469 a 525 pesos. El coordinador de planeación del IMSS, Eduardo Alcaraz Prous, informó que el salario base-cotización se ubica en 473.90 pesos, lo que representa un crecimiento de casi 11% y está creciendo casi 3 puntos porcentuales arriba de la inflación, en los últimos 3 años ha mejorado la condición salarial. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó recientemente que en los primeros cuatro meses del año se crearon 391,194 trabajos asegurados ante el IMSS. Asimismo, el IMSS presenta resultados de la reforma en subcontratación, pues en el primer cuatrimestre del año logró una recaudación mayor en 14.2 por ciento, lo que representan ingresos por 139,000 millones de pesos y un superávit de 10,000 millones de pesos.