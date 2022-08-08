A través de programas de eficiencia recaudatoria el fisco mexicano recaudó 35,903 millones de pesos.

A través de programas de eficiencia recaudatoria el fisco mexicano recaudó 35,903 millones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un incremento anual de 13.6 por ciento en la recaudación secundaria, con un monto de 300,694 millones de pesos.

La recaudación secundaria aporta 14.7% del total de los ingresos tributarios, que al cierre de junio se ubicaron en 2.05 billones de pesos. En comparación con el mismo periodo del año pasado, los esfuerzos adicionales incrementaron su participación, puesto que significaban el 13% del total, revelan cifras del fisco.

Cabe señalar que los esfuerzos adicionales se dividen en dos estrategias: la eficiencia recaudatoria, que representó 34% de la recaudación secundaria, y los actos fiscalización que abarcaron 66 por ciento, de acuerdo con El Economista.

Asimismo, el órgano recaudador informó que por eficiencia recaudatoria, tuvo una recaudación de 103,656 millones de pesos en el primer semestre, un aumento de 62.2% respecto al mismo lapso del 2021, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre.

SAT aumenta eficiencia recaudatoria

La eficiencia recaudatoria consta de tres programas: el Cumplimiento de Obligaciones, la Vigilancia Profunda y la Cobranza Coactiva. Con ello, el SAT implementa acciones de vigilancia y control a los contribuyentes.

Según informa la dependencia, el programa de Vigilancia Profunda recaudó 35,903 millones de pesos, un incremento anual de 177.3% al cierre del primer semestre. La vigilancia se enfoca en identificar contribuyentes con variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones.

Entre enero y junio, el programa de Cumplimiento de Obligaciones recaudó 46,501 millones de pesos, en comparación anual el monto aumentó 71.3 por ciento. Este programa cerciora que los causantes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna.

La Cobranza Coactiva recaudó 21,251 millones de pesos, al cierre de junio. En comparación anual tuvo una contracción de 10.5 por ciento. Como su nombre lo indica se promueve el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones.

Actos de fiscalización

La autoridad hacendaria informó que la recaudación por actos de fiscalización registró un monto de 197,038 millones de pesos, al cierre del primer semestre. No obstante, el monto tuvo una contracción anual de 2% en términos reales.

De acuerdo con El Economista, los actos de fiscalización dirigidos a los grandes contribuyentes representan 47% del total, esto es 92,801 millones de pesos, aumento de 10.9% en comparación con el primer semestre del 2021. En dicho periodo, la autoridad fiscalizó a 692 grandes contribuyentes.

En cuanto a la fiscalización dirigida a otros contribuyentes tuvo una contracción anual de 11.1%, al registrar 104,237 millones de pesos. De dicho monto, 38,272 millones de pesos se obtuvieron por la fiscalización al comercio exterior.