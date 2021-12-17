En mayo de 2021 sólo 3.7 por ciento de las personas asistieron a un evento en vivo, 24.4 puntos porcentuales menos respecto al mismo mes de 2019. Como parte del Paquete Económico 2022 de la Ciudad de México (CDMX), el Congreso local aprobó el impuesto de 8% a eventos transmitidos por internet o streaming que se realicen en la capital. El gravamen aplicará a los eventos y exhibiciones artísticas, musicales, deportivas, taurinas, cinematográficas, teatrales o culturales que se transmitan por internet desde la CDMX. El confinamiento por la pandemia de Covid-19, generó un incremento en la realización de eventos transmitidos en streaming, por lo cual se puso a discusión una reforma al artículo 134, que señala que “se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o entretenimiento al que tenga acceso el público, el cual puede ser de manera presencial o transmitido en vivo a través de medios digitales...” Esta reforma apunta a las transmisiones en vivo de espectáculos públicos a través de medios digitales, por los cuales se recibe una contraprestación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en mayo de 2021 sólo 3.7 por ciento de las personas asistieron a un evento en vivo, 24.4 puntos porcentuales menos respecto al mismo mes de 2019.

Caen eventos presenciales

México, es un país líder en el negocio del entretenimiento en vivo, pero desde la pandemia ha tenido que enfrentar pérdidas importantes; Ocesa y Zignia han visto caer sus ingresos por venta de boletos hasta en 99.85% en el primer semestre del año, según datos de Reforma. "Este impuesto podría ser la puntilla que podría terminar con esto", consideró Armando Barona, director de espectáculos del Pepsi Center WTC, recinto que optó por este modelo en la pandemia. Los streamings o transmisiones en vivo entrarán dentro de la obligación al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, del que no pueden renegar las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos que organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad de México, por los que no estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo con el artículo 139 del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, ahora los eventos que se transmitan vía streaming deberán pagar dicho impuesto, mismo que se calculará aplicando la tasa del 8% al valor de los espectáculos. Joshua Francia, director general de Boletia, boletera y organizadora de eventos, dijo que con esta medida los organizadores podrían preferir realizar los eventos fuera de la Capital para evitar el impuesto, de acuerdo con Reforma.

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