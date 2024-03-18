Cada vez son más las actividades que tenemos que desarrollar en el ámbito digital, y, de hecho, nuestro día a día está sorprendentemente modelado por la información que gestionamos en nuestros ordenadores y móviles. Por eso todos estamos en el radar de los ciberdelincuentes, y podemos vernos expuestos a ataques capaces de comprometer la integridad de nuestra información digital de múltiples formas. La protección es entonces indispensable, pero ¿cómo gestionarla? Hay toda una serie de aplicaciones que necesitas tener cada vez más a mano, desde un gestor de contraseñas hasta una herramienta de protección anti-malware, pasando por copias de respaldo tanto físicas como en la nube para garantizar que contemos con una segunda opción para recuperar nuestros datos siempre que haga falta. Pero ¿qué ocurre si todo lo anterior falla? Aquí es donde podemos recurrir a un servicio de recuperación de datos RAID como Wondershare Recoverit, la aplicación perfecta para restaurar archivos borrados de forma accidental en cualquiera de nuestros dispositivos. Vamos a repasar entonces los aspectos más esenciales de tu ciberseguridad, y también desarrollaremos cómo puedes usar una herramienta de recuperación de archivos como esta.

La ciberseguridad es más importante que nunca

Uno de los errores más comunes que cometen los usuarios de internet a título individual consiste en pensar que los hackers solo tratan de robar la información de las grandes empresas como Google, Apple o Amazon. Es cierto que este tipo de grandes compañías tecnológicas almacena en una gran cantidad de información y son objetivos frecuentes de los hackers. Pero también cuentan con sistemas de ciberseguridad mucho más robustos y difíciles de superar. La mayoría de los ciberatacantes simplemente quiere ganar dinero, con independencia de si lo hacen hackeando a Google o hackeándote a ti. En 2023, España fue uno de los países que sufrió más ciberataques, y estos hackeos no se limitaron solo a grandes empresas como la banca o el sector de las telecomunicaciones, sino que abarcaron además para miles de usuarios particulares como tú o como cualquiera de tus amigos. Por esto has estado viendo tantos artículos y videos en internet insistiendo en la importancia de adoptar medidas de seguridad digital adecuadas para protegerte en la red. Además de las herramientas anti-malware para protegernos frente a las infecciones, el uso de copias de seguridad en frío puede ayudarte a mantener tus datos a salvo. Pero ¿qué ocurre si todo esto falla y sufres una pérdida crítica de tu información más esencial?

¿A qué problemas pueden enfrentarse tus datos digitales?

Hay diferentes problemas a los que te puedes enfrentar en el mundo digital que pueden derivar en serias pérdidas de datos. Algunos de ellos pasan por infecciones de malware de diferente tipo, incluyendo los ataques de ransomware que se han hecho tristemente famosos en los últimos años. Comprender estas amenazas puede ayudarte a adoptar las medidas preventivas adecuadas para proteger tu información.

Eliminación accidental . Tan fácil como eso suena, un clic erróneo o un toque rápido puede enviar documentos importantes, fotos de recuerdos valiosos, o incluso proyectos enteros a la papelera digital. A veces, ni siquiera te das cuenta hasta que necesitas esos archivos desesperadamente.

. Tan fácil como eso suena, un clic erróneo o un toque rápido puede enviar documentos importantes, fotos de recuerdos valiosos, o incluso proyectos enteros a la papelera digital. A veces, ni siquiera te das cuenta hasta que necesitas esos archivos desesperadamente. Errores en el sistema . Los sistemas operativos pueden fallar, colgarse o incluso sufrir corrupción de archivos debido a actualizaciones mal aplicadas o conflictos internos. Estos errores pueden resultar en la pérdida de datos importantes o, en el peor de los casos, en un sistema completamente inutilizable.

. Los sistemas operativos pueden fallar, colgarse o incluso sufrir corrupción de archivos debido a actualizaciones mal aplicadas o conflictos internos. Estos errores pueden resultar en la pérdida de datos importantes o, en el peor de los casos, en un sistema completamente inutilizable. Infecciones de malware . El malware es ese visitante no deseado que puede infiltrarse en tu sistema de muchas maneras: descargas sospechosas, correos electrónicos de phishing, o incluso a través de dispositivos USB infectados. Una vez dentro, puede corromper tus archivos, robar tu información o incluso bloquear el acceso a tus datos.

. El malware es ese visitante no deseado que puede infiltrarse en tu sistema de muchas maneras: descargas sospechosas, correos electrónicos de phishing, o incluso a través de dispositivos USB infectados. Una vez dentro, puede corromper tus archivos, robar tu información o incluso bloquear el acceso a tus datos. Daños en el hardware. A veces el peligro es tangible. Caídas, derrames de líquidos, sobrecalentamiento o simplemente el desgaste natural pueden afectar tus dispositivos de almacenamiento. Los discos duros, SSDs, y memorias USB no son invulnerables. Pueden fallar, y, al hacerlo, pueden llevarse tus datos consigo.

Es evidente que la tecnología es cada vez más compleja, así que mantener nuestros datos a salvo no es tan sencillo como pulsar un botón. Además de adoptar medidas de ciberseguridad adecuadas para mantener nuestros dispositivos libres de malware, también debemos prevenir pérdidas de datos con copias de seguridad, ser prudentes al eliminar archivos, y contar con herramientas de recuperación de datos como Wondershare Recoverit.

La recuperación de datos es parte esencial para tu ciberseguridad

El uso de un servicio de recuperación de tarjetas SD es la última medida con la que cuentas para tratar de recuperar tus datos eliminados. Las herramientas de recuperación de datos como Wondershare Recoverit cuentan con toda una serie de sistemas que permiten leer la información almacenada en los discos de tu ordenador o el almacenamiento electrónico de tu móvil, rescatando así cualquier archivo que pueda permanecer en ellos. Esto se consigue gracias a que la mayoría de los sistemas operativos no eliminan los datos de manera física cuando les das el comando de eliminar un archivo en su interfaz. Lo que hacen es marcar los sectores donde se aloja esa información como ‘aptos para la reescritura’, de manera que si luego descargas otros archivos puede que reemplacen a tus documentos anteriores, pero, si no lo haces, es posible que tu información siga intacta en el sistema. Las medidas de ciberseguridad están pensadas para proteger tus datos más importantes, y una de las características que deben tener más en cuenta pasa por la restauración de datos cuando ya se creían perdidos. Por eso es fundamental contar con una herramienta como Wondershare Recoverit para ofrecerte las mejores garantías de protección de tus datos. ¡Solo de este modo vas a poder recuperar información que de otro modo creías perdida!

Wondershare Recoverit: una solución líder en la recuperación de datos

Aunque hay múltiples soluciones de recuperación de datos que puedes aprovechar para tratar de restaurar esos archivos eliminados por accidente, ninguna reúne tantas características avanzadas como Wondershare Recoverit. Este es el servicio de recuperación de datos de referencia para restaurar información tanto a nivel empresarial como a nivel individual gracias a su facilidad de uso, su alta tasa de recuperación, y su extensa compatibilidad.

Interfaz muy fácil de usar . Desde el momento en que ejecutas la aplicación de Recoverit, te das cuenta de que está diseñado pensando en la simplicidad. No necesitas ser un gurú de la tecnología para navegar por su interfaz. Con unos pocos clics, estarás en camino de recuperar tus archivos.

. Desde el momento en que ejecutas la aplicación de Recoverit, te das cuenta de que está diseñado pensando en la simplicidad. No necesitas ser un gurú de la tecnología para navegar por su interfaz. Con unos pocos clics, estarás en camino de recuperar tus archivos. Compatible con todo tipo de dispositivos . ¿Has perdido datos en tu PC, Mac, disco duro externo, USB, o incluso en tu cámara o tarjeta SD? No hay problema. Recoverit juega bien con una amplia gama de dispositivos, lo que significa que no importa dónde hayas perdido tus archivos, tienes una buena oportunidad de recuperarlos.

. ¿Has perdido datos en tu PC, Mac, disco duro externo, USB, o incluso en tu cámara o tarjeta SD? No hay problema. Recoverit juega bien con una amplia gama de dispositivos, lo que significa que no importa dónde hayas perdido tus archivos, tienes una buena oportunidad de recuperarlos. Visualizador de archivos recuperados . Esta característica es toda una delicia. Antes de proceder con la recuperación, puedes echar un vistazo a los archivos para asegurarte de que sean los que realmente necesitas recuperar. Esto te ahorra tiempo y te permite restaurar la versión más reciente de tus documentos.

. Esta característica es toda una delicia. Antes de proceder con la recuperación, puedes echar un vistazo a los archivos para asegurarte de que sean los que realmente necesitas recuperar. Esto te ahorra tiempo y te permite restaurar la versión más reciente de tus documentos. Tasa de recuperación líder del mercado. Al final del día, lo que realmente importa es poder recuperar tus archivos perdidos, y aquí es donde Recoverit realmente brilla con luz propia. Con una de las tasas de recuperación más altas de la industria, tus posibilidades de rescatar esos documentos preciados son mejores que nunca.

En condiciones ideales, nunca sería necesario que usáramos una herramienta como Recoverit. Pero nadie puede garantizar que sus sistemas se mantengan siempre libres de malware o errores. Por eso es tan importante contar con un ‘plan B’ para poder restaurar nuestros archivos cuando los eliminamos de manera accidental o cuando nos enfrentamos a cualquier otro problema en nuestros dispositivos informáticos.

¡Hazte ahora con Wondershare Recoverit y recupera tus datos de forma segura!

Proteger tus datos digitales debería estar en lo más alto de tu lista de prioridades. Y no, no hablamos solo de ponerle una contraseña a tu ordenador. Estamos hablando de medidas de seguridad serias, como utilizar herramientas anti-malware para defenderte de las amenazas online y realizar copias de respaldo, tanto en la nube para asegurar el acceso desde cualquier lugar como en físico, por si acaso. Pero, seamos realistas, ¡incluso el mejor cinturón de seguridad tiene sus límites! Los dispositivos pueden fallar, y a veces somos nosotros mismos quienes cometemos errores, como borrar archivos por accidente o derramar café sobre el portátil en un mal día. Estos accidentes y fallos tecnológicos pueden llevar a la pérdida de datos, dejándote con las manos en la cabeza y preguntándote si hay alguna manera de revertir el desastre. Aquí es donde herramientas como Wondershare Recoverit entran en escena para resolver la papeleta. Con su avanzada tecnología, Recoverit es capaz de recuperar datos de una amplia gama de escenarios de pérdida, desde errores simples hasta problemas más complejos como particiones dañadas o dispositivos formateados. ¡Hazte ahora Wondershare Recoverit y convierte las pérdidas de datos en un problema del pasado!