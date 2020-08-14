El Secretario de Relaciones Exteriores de México informó que durante septiembre siguen las restricciones fronterizas con Estados Unidos La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó mediante un comunicado que, tras revisar el avance del semáforo epidemiológico del país, se determinó extender por un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común con Estados Unidos. La secretaría explicó que las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/estados-unidos-si-dara-prorroga-para-declaracion-anual-de-impuestos-por-coronavirus-covid-19/ La reapertura estaba prevista para el 21 de agosto; sin embargo con este anuncio, la fecha se recorrerá hasta el 21 de septiembre, por lo que los viajes no esenciales seguirán restringidos hasta después de la nueva fecha. La SRE puntualizó que “ambos países intentarán coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 hrs. del 21 de septiembre de 2020”. https://twitter.com/SRE\_mx/status/1294284217615028225 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/pese-a-crisis-adquirir-una-vivienda-es-una-buena-inversion-dicen-expertos-inmobiliarios/ Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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